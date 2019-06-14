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众创空间WeWork拟19亿美元收购印度部门控股权，准备IPO

2019-6-14 22:22:33来源：凤凰科技作者：箫雨责编：骑士评论：

北京时间6月14日消息，众创空间WeWork准备在今年启动首次公开招股(IPO)。知情人士称，WeWork正在考虑实施一笔交易取得其印度部门的大多数股权，以便将快速增长的印度部门业绩并入其财务报表中。

知情人士称，WeWork正在磋商的方案是以大约27.5亿美元的估值收购约70%的印度部门股权。按照这一条款计算，WeWork将支付19亿美元，一部分是现金，一部分是股票，最快将于8月完成。不过，由于交易尚未敲定，所以条款仍可能发生变化或者谈判破裂。

WeWork印度是一个由Buildcon LLP公司控制的品牌加盟商，后者由房地产亿万富翁吉图·弗瓦尼(Jitu Virwani)和他的儿子卡兰·弗瓦尼(Karan Virwani)所有。吉图担任印度房地产开发商Embassy集团的董事长兼总经理，而卡兰则担任WeWork印度CEO。WeWork印度的品牌授权将于2021年到期。

对于准备启动IPO的WeWork来说，将印度部门纳入其资产组合中对公司有利。WeWork不希望在上市后出现像Uber那样的不稳定开局，后者的股价震荡为WeWork等首次寻求从公共投资者手中筹集资金的独角兽们蒙上了一层阴影。

WeWork创建于2010年，最新估值为470亿美元。它开创了共享办公的先河，目前已在36个国家建立了425处办公地点。

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关键词：WeWork创业

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