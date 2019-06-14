Valve官方正式公布自走棋游戏《刀塔霸业》

IT之家6月14日消息 Steam开发商Valve终于推出了一款全新的游戏，不是《传送门3》，也不是《半条命3》，更不是《求生之路3》，而是自走棋游戏。

这款自走棋游戏名称是《Dota Underlords》，中文名称《刀塔霸业》，现在面向任何拥有TI9勇士令状的玩家开放。

游戏的官方说明如下：

“《刀塔霸业》是一款全新的独立版本游戏。在游戏里，你会与七名对手激烈斗智，组建阵容，组合英雄，不断升级，争夺对白色尖塔城的统治权。在这款游戏里，获胜靠的不是微操作，而是高强的战略。”

由于最初的Auto Chess创作者正在使用流行mod的Epic Store独占版本，Valve已经快速有效地推出了自己的版本。

Dota 2的这个特殊模式是一段时间内最受欢迎的插件之一；让人想起《魔兽争霸3》的原始Dota mod。由于其原始创作者从Steam转移到Epic Games商店，很明显Valve需要创建自己的替代品。

《Dota Underlords》目前包含联机匹配、离线模式和好友联机。经过约一周的压力测试后，游戏将进入公测阶段，免费向全体玩家开放，平台为 Steam/iOS/Android，Mac和Linux设备也能玩，支持跨平台联机。

下面是官方中文介绍：