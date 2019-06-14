Valve官方正式公布自走棋游戏《刀塔霸业》

IT之家6月14日消息 Steam开发商Valve终于推出了一款全新的游戏，不是《传送门3》，也不是《半条命3》，更不是《求生之路3》，而是自走棋游戏。
这款自走棋游戏名称是《Dota Underlords》，中文名称《刀塔霸业》，现在面向任何拥有TI9勇士令状的玩家开放。
游戏的官方说明如下：
“《刀塔霸业》是一款全新的独立版本游戏。在游戏里，你会与七名对手激烈斗智，组建阵容，组合英雄，不断升级，争夺对白色尖塔城的统治权。在这款游戏里，获胜靠的不是微操作，而是高强的战略。”
由于最初的Auto Chess创作者正在使用流行mod的Epic Store独占版本，Valve已经快速有效地推出了自己的版本。
Dota 2的这个特殊模式是一段时间内最受欢迎的插件之一；让人想起《魔兽争霸3》的原始Dota mod。由于其原始创作者从Steam转移到Epic Games商店，很明显Valve需要创建自己的替代品。
《Dota Underlords》目前包含联机匹配、离线模式和好友联机。经过约一周的压力测试后，游戏将进入公测阶段，免费向全体玩家开放，平台为 Steam/iOS/Android，Mac和Linux设备也能玩，支持跨平台联机。
下面是官方中文介绍：
几个星期前，我们发表了一篇博客文章，谈到我们对《刀塔自走棋》的喜爱，以及我们正在制作一个自己的独立版本。我们在文章里也承诺说尽快与大家分享游戏的相关信息。今天，与大家分享信息的时候到了。
《刀塔霸业》是一款全新的独立版本游戏。在游戏里，你会与七名对手激烈斗智，组建阵容，组合英雄，不断升级，争夺对白色尖塔城的统治权。在这款游戏里，获胜靠的不是微操作，而是高强的战略。
Dota 2勇士令状预览版
过去几周里，我们一直在进行亲友测试，而今天，我们将测试扩大到所有拥有Dota 2勇士令状的玩家。在大家的帮助下，我们将对服务器进行压力测试，为公开测试做准备。在预览版中，你可以：
在线与七位玩家进行比赛。
离线与高级机器人阵容对战练习（难度从“简单”到“高手”）。
组队与机器人或其他玩家进行比赛。
拥有勇士令状的玩家可以在Dota 2的主界面找到链接，将《刀塔霸业》加入其Steam库中。开展压力测试约一周后，我们将转入公开测试。
公开测试
公开测试开始后，《刀塔霸业》将在Steam（Windows、Mac及Linux）、安卓和iOS上对所有人免费推出。此外，开发团队还将启用第一组新功能，包括：
天梯匹配。
跨设备比赛。
所有设备共享天梯及进度。
鉴于游戏仍处于积极的开发阶段，预览版和公开测试都有相同的重要一点：我们在推出第一赛季的过程中，需要您的帮助，让游戏尽善尽美。
测试反馈
虽然《刀塔霸业》现在仍处于开发的较早阶段，但我们迫不及待地想与大家分享。我们打算在测试期间中不断更新游戏和添加功能，而大家的反馈对于我们来说至关重要，可以帮助我们的团队了解什么是大家关心的问题。我们在主菜单页面上添加了一个“提交反馈意见”的按钮，请尽管使用。告诉我们哪些是你喜欢的，哪些有待改进。我们欢迎一切意见。
游戏中见喽！
《刀塔霸业》团队