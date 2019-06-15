特斯拉目前每日交付1000辆，6月北美交付量有望创纪录

据知情人士透露，特斯拉目前的汽车交付速度大约是每天1000辆，而且预计在月底交付量还会提升，有望6月份在北美地区的交付量达到创纪录的3.3万辆。

最近几周，特斯拉首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉即将迎来一个创纪录的季度交付量，但仍有一些障碍需要克服。

此前报道称，特斯拉计划6月在北美交付3.3万至3.6万辆汽车，以打破其交付纪录，还计划在本季度打破2018年第四季度创下的9.07万辆全球交付纪录。据悉特斯拉为员工提供激励，以激励他们实现目标。

即使特斯拉没有创造新纪录，他们仍在以高于任何其他汽车制造商的速度交付全电动汽车。在北美，特斯拉3天内交付的电动汽车数量超过通用汽车一个月的交付量。

据知情人士透露，本月迄今为止，特斯拉在北美的汽车交付速度约为每天1000辆。此外，特斯拉计划在未来7天内再运送近7000辆，预计本季度最后一周的交付量甚至会更多，因为买家希望赶在联邦政府对特斯拉的税收优惠再次下调之前收货。

买家需要在本季度末提货才能享受3750美元税收优惠。此后，特斯拉的税收优惠将减少至1875美元，直到今年年底。届时，除非在未来6个月内修改法律，否则特斯拉的买家将无法享受任何联邦税收优惠。