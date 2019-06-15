WeWork欲19亿美元购印度子公司70%股份

6月15日消息，来自知情人士的消息称，共享办公空间服务提供商WeWork正考虑达成一项交易，收购其印度子公司WeWork India的多数股权。这笔交易将使得WeWork在准备今年首次公开招股(IPO)之际，加强这一快速增长的子公司的财务业绩。

一位要求匿名的人士表示，按照WeWork India的估值约为27.5亿美元，总部位于纽约的WeWork正在洽谈收购WeWork India约70%的股份。这位知情人士表示，按照所述估值，这笔金额达19亿美元的交易将以现金加股票的方式进行，并且该交易最早可能在8月份完成。不过，截止目前交易尚未敲定，因此条款可能会改变，或者谈判也可能会破裂。对此消息，WeWork发言人拒绝置评。

WeWork India是由Buildcon公司控制的一家品牌特许经营商，Buildcon公司由房地产亿万富翁吉图?维瓦尼(Jitu Virwani)和他的儿子卡兰?维瓦尼(Karan Virwani)拥有。吉图?维瓦尼是班加罗尔的印度房地产开发商Embassy Group的董事长兼董事总经理，而卡兰?维瓦尼是WeWork India的首席执行官。他们获得WeWork在印度的品牌授权运营的时间将于2021年到期。

在准备IPO之际，将印度业务加入其资产组合可能会给WeWork带来好处。Uber今年5月份IPO,但在IPO之后其股价出现暴跌，这给即将进行IPO的WeWork蒙上了阴影。首次寻求从公众筹集资金的WeWork，希望其IPO避免出现类似Uber在5月份上市之后那种不稳定的遭遇。

WeWork创建于2010年，上一次估值为470亿美元。该公司开创了共享办公空间的概念，其业务现在已经扩展到36个国家的425个办公地点。这家初创公司所提供的空间，包括时髦的办公工作区域、丰富多彩的电话亭式谈话区域，以及活活泼的社区休闲场所。这家初创公司重塑了世界各地的办公方式。

WeWork共同创始人兼首席执行官亚当?诺依曼(Adam Neumann)以培养一种全新的办公文化方式创建了该公司，其使命就是“提升世界意识”。不过，WeWork尚未证明自己能实现盈利。该公司去年亏损额扩大了一倍，达到19.3亿美元；不过，营收也翻了一番多，达到18.2亿美元。

诺依曼表示，为了改善该公司今年财务状况，成立一个投资基金来购买它将成为主要租户的那些大楼的股份。他称，WeWork赢得了包括软银集团在内的财力雄厚的投资者的支持。

印度是WeWork发展最快的市场之一，其业务在印度推出18个月后，已经在20多个共享办公地点拥有3.5万个座位。它在客户包括许多大公司，如在班加罗尔向微软和亚马逊公司提供了服务，在孟买向Spotify科技公司和Bumble提供了服务。WeWork India预计，到明年3月，即2020财年结束时，其服务将增加到9万个座位。

致力于为企业家和小型初创企业创造一个优美的社区，共享办公空间服务创业公司在印度正大量涌现。来自房地产服务公司JLL的一份研究报告显示，2018年1月至9月，共享办公空间面积占租赁办公空间面积的近10%，而去年同期的比例为4%。