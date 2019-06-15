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特斯拉网上售二手Model 3：价格最多便宜1.5万美元

2019-6-15 11:48:18来源：网易科技作者：小小责编：孤城评论：

据Electrek报道，电动汽车制造商特斯拉已开始在旧金山湾区(Bay Area)销售首批Model 3二手车，但目前只能在有限范围内通过网上销售。

虽然特斯拉的Model 3价格有所下降，但对于许多梦想拥有特斯拉电动汽车的爱好者来说，这款车的价格仍然高昂。为此，许多人正在等待二手车以更低的价格出售。

二手车Model 3买卖已经有一段时间了，但只能通过车主或二手车经销商之间直销进行。特斯拉始终牢牢控制着二手车市场。他们通过自己的网站销售二手汽车，并提供二手车的保修。

特斯拉在网站上称:“每辆特斯拉二手车都通过了彻底检测，保修期限或为4年（或8万公里），最高可达16万公里。”

这家汽车制造商多年来始终通过这一计划销售Model S和Model X二手车，但现在它正在用Model 3扩大这一计划。

特斯拉开始在其网站上列出2017年和2018年款Model 3二手车。目前看来，特斯拉列出的Model 3二手车似乎只在旧金山湾区有售。

这些二手车没有一款价格低于4万美元，它们大多是2017年和2018年款Long Range Model 3，起价为4.9万美元。

当然，网上偶尔也有些四轮驱动的二手Model 3。根据不同的选择和里程，这些二手车比新车便宜约1万美元至1.5万美元。

一项研究表明，特斯拉汽车比二手市场上的其他竞争对手更能保值。

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关键词：特斯拉model 3

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