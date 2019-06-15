蜘蛛侠透露《复联4》钢铁侠之死场景没有剧本，演员全靠现场发挥

IT之家6月15日消息 在《复联4》中，钢铁侠为了阻止灭霸毁灭宇宙的图谋也因此献出了生命，影片中我们看到钢铁侠在打完响指后，最亲近的人走上前与他告别的场景包括蜘蛛侠、小辣椒。而最近蜘蛛侠扮演者汤姆·赫兰德在接受采访时表示，告别一幕其实没有任何剧本，大家都是在即兴发挥。

荷兰弟把这场戏称为“片场最疯狂的一天”，他表示当时现场只有漫威总裁凯文·费奇、导演罗素兄弟和四位演员，包括“钢铁侠”小罗伯特·唐尼、“小辣椒”格温妮丝·帕特洛、“战争机器”唐·钱德尔与自己。而影片中虽然有切换到美国队长、雷神等角色的镜头，但实拍时他们并不在现场。

荷兰弟表示，在前往片场前，导演告知了他们即将要拍摄什么场景，以及希望呈现出怎样的效果，其余的就全凭演员即兴发挥了。

最后的拍摄结果是，钢铁侠在弥留之际保持了沉默，但这并没有阻碍情感的表达，战争机器选择控制自己的情绪，蜘蛛侠崩溃大哭，小辣椒则表现得非常坚强，但在钢铁侠彻底离开后失声痛哭。

纵观整个迪士尼漫威电影，这并不是唯一一个没有剧本的场景，《钢铁侠》第一部中，小罗伯特·唐尼说出“I am Iron Man”（我就是钢铁侠）那一句也是即兴表演，这一即兴发挥也成就了整个漫威宇宙。