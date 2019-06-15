微软重申：Chromium版Edge浏览器将登陆Linux，但还没动工

微软在2015年推出了Edge浏览器，并独占支持Windows 10系统。四年后，微软在Chromium平台上重新创建了Edge浏览器，新的基于Chromium的Edge浏览器将适用于所有可能的平台。

微软已经发布了面向Windows 10、macOS的Edge浏览器，而Windows 7版本也即将推出。新款Edge浏览器也很可能会推出适用于Linux的产品，现在微软Edge工程团队已经确认这一想法。

微软正在考虑推出Linux版本的Edge浏览器，并希望在不久的将来完成。在Reddit论坛中，微软确认其Edge团队没有理由不为Linux适配浏览器。

“这绝对是我们想要做的事情，”当被问及Edge for Linux的可能性时，微软回答道。尽管可以将Edge引入Linux，但微软需要处理多种工作，包括安装程序、用户同步、修复改进等，以使Edge的消费者用户做好准备。

“我们尚未准备好承诺完成这项工作。”微软表示。

目前，微软更专注于Windows 10上Edge浏览器的改进，并将浏览器的稳定版本扩展到其他的Windows/macOS系统版本上。

现在的另一个优先事项是在为其他项目投入资源之前，为Windows和macOS发布Edge Beta版本。

微软Edge浏览器可能会在未来的某个时候登陆Linux系统，而且这种情况不会很快发生。

昨天，微软澄清表示，没有计划从Windows 10中删除IE11浏览器，该公司还将支持旧版浏览器。