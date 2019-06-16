德国5G频谱拍卖收官：收获65亿欧元和一箩筐抱怨

德国近日完成了5G频谱拍卖，最终拍卖总价为65亿欧元。这个价格超出了人们此前预期的50亿欧元，主要是因为有线电视网络以及一些新兴电信运营商参与了此次拍卖。比如原本使用西班牙电信网络提供移动服务的1&1 Drillisch，这次花费了近11亿欧元购买频谱，准备建立自己的移动网络。

当地领先的德国电信(DT)是最大的买家，用近22亿欧元购买了2GHz频段的40MHz频谱，以及3.6GHz频段的90MHz频谱。这两个频段被认为是搭建5G网络的最佳选择。此外，沃达丰以19亿欧元获得了与德国电信数量相同的频段，西班牙电信花费14亿欧元购买了2GHz频段的20MHz和3.6GHz频段的70MHz频谱。

拍卖结束后，一些运营商对拍卖价格高昂表示严重不满。德国电信在一份声明中表示，这次拍卖的价格过高，会在一定程度上影响5G网络建设的资金投入。德国电信德国业务董事总经理Dirk Wossner认为这是一次重大挫折，频谱价格不应该这么高，其他国家要比德国便宜很多。“拍卖频谱占用了我们很多资金，这些资金原本可以用来建设5万个移动基站，弥补很多网络空挡。”

由于购买频谱花费巨大，德国电信正在与监管机构谈判，尝试分担一些投资压力，比如与其它运营商在广阔的农村地区联合建设网络，共享频段和基础设施。

爱立信也对欧洲的频谱拍卖机制持批评态度，认为这样虽然可以让政府和监管机构迅速获得大量收入，但却会制约国内数字经济的发展。爱立信欧洲和拉美业务主管Arun Bansal最近表示，一个国家的数字经济要取得快速发展，就必须有大范围、高质量的移动网络，而巨额频谱费用会限制运营商建设5G网络的速度和力度。

不过也有分析人士认为，德国电信有点言过其实。要知道，德国运营商2000年购买3G频谱一共花掉了500亿欧元，比现在要多得多。在去年的5G频谱拍卖中，德国运营商在中频频段的花费还不到意大利运营商的一半。

此外，这次拍卖并没有涵盖运营商们预想的所有频谱。德国政府保留了100MHz的中频频段，准备留给汽车制造等行业自建网络、开展行业应用。