那些用上了5G的国家，实际体验如何

英国跨国电信运营商沃达丰（Vodafone）宣布将于6月15日，也就是明天，在西班牙15个城市启动商用5G网络。就这样，继韩国、美国、瑞士、英国和中国之后，不出意外，西班牙成为了第六个开启5G商用的国家。

值得一提的是，除了中国以外，韩国、瑞士、英国和西班牙的5G建设，都有华为的参与。从4月到6月，短短两个月的时间，各个国家你追我赶，纷纷抢跑，都想在5G这片新大陆上率先留下脚印。

不过，回到日常生活，作为普通用户，也许更多人眼下关心的事情还并没那么宏大，最简单的两个问题：5G资费怎样，实际使用体验如何？

韩国

商用时间：4月3日（比美国早1小时）

运营商：SK电讯、韩国电信、LG U+

城市：首尔等韩国主要大城市

可选手机：三星Galaxy S10 5G、LG V50ThinQ等

套餐资费：月资费5.5万韩元（约合325元人民币）到13万韩元（约合769元人民币）不等，达到流量上限后有限速。

美国

商用时间：4月3日（比韩国晚1小时）

运营商：Verizon，Sprint

城市：芝加哥、明尼阿波利斯、亚特兰大、达拉斯-华玆堡市、休斯顿和堪萨斯城等。

可选手机：摩托罗拉Moto Z3、三星Galaxy S10 5G等

套餐资费：月资费70美元（约合480元人民币）到105美元（约合730元人民币）不等，达到流量上限后有限速。

瑞士

商用时间：5月初

运营商：瑞士电信

城市：苏黎世、伯尔尼、日内瓦等54个城市和社区

可选手机：华为Mate 20 X 5G版、OPPO Reno 5G版、小米MIX 3 5G版等

英国

商用时间：5月30日

城市：伦敦、加的夫（Cardiff）、爱丁堡、贝尔法斯特（Belfast）、伯明翰和曼彻斯特的特定区域。

运营商：EE

城市：伦敦、加的夫（Cardiff）、爱丁堡、贝尔法斯特（Belfast）、伯明翰和曼彻斯特的特定区域。

可选手机：一加7 Pro 5G、三星S10 5G、OPPO Reno 5G、LG V50 ThinQ等

套餐资费：包括5G合约机用户的独家附加套餐，将为客户提供10GB至120GB的数据，价格从每月54英镑起。购买纯SIM卡也将提供32英镑起的套餐，为早期的5G用户提供20GB和100GB的数据。中小企业也可以享受5G费率；合约机手机计划将提供10-100GB数据，价格在45至75英镑之间，而只提供SIM计划将提供5GB-200GB数据，从19到44英镑不等。

中国

商用时间：6月6日

运营商：中国电信、中国联通、中国移动、中国广电

此次发放5G牌照，除三家基础电信运营商外，中国广电获得5G牌照，这是中国广电首次进入电信市场。

中国信息通信研究院副院长王志勤表示，中国广电现在并不拥有电信网络，今后如何建设通信网络也为外界所关注。业内专家表示，有可能是通过与电信运营商合作建网的方式。此外，中国广电此次拿到5G牌照，未来将在偏远地区5G网络覆盖上发挥自身优势。王志勤表示，未来在偏远山区，有可能建设一到两张网络，解决覆盖问题。

城市：中国移动将在40个城市实现5G覆盖，陆续向公众放号；中国联通已表示在40个城市进行5G网络覆盖；中国电信在12个城市进行规模试验和业务示范。

可选手机：华为、中兴、OPPO、vivo、小米、努比亚等

套餐资费：电信分析师表示，电信运营商在近两三个月里推出针对性套餐的可能性较大。从资费来看，5G套餐的资费可能与4G套餐的资费应该相差不多。

以上，就是全球5G商用“前5快”国家的“成绩单”。

有趣的是，在5G商用这件事儿上，韩国和美国为了争个“第一”，上演了相当精彩的戏码。

美国最大的电信公司Verizon原计划4月11日推出支持5G的手机通信服务，没料想这件事被韩国方面知道，于是，韩国就将推出5G的时间提前到了4月5日。而韩国方面的动作又被Verizon得知，后者再将时间提前到了4月3日，原以为这样就稳操胜券了，没想到韩国又将时间提前2天，并凭借格林尼治时间，最终抢占了“全球首开”的名号。

两个月前，韩国和美国全球5G首发名号争夺激烈，如今2个月已过，韩美两国的用户，5G实际体验如何呢？

韩国：

截至6月10日，韩国全境内共建成了61，246个5G基站，其中85%集中在首尔等大城市。但即使在5G网络覆盖完好的首都圈，网络信号依然不稳定。还有不少用户表示，即使连接上5G网络也感受不到5G与LTE网速的差别之处。

美国：

据美国科技媒体The Verge测试，在城市内找到5G网络覆盖非常难，信号相当之少。即使靠近5G节点的地方，如果是在建筑内部或走远几步，信号就没了。

所以，不论韩国还是美国，用户的5G实际体验似乎都算不上良好，而当初费尽心力争抢首发，如今来看，似乎噱头大于本事。

小结：

5G，的确是一片新大陆，但这片大陆并不属于哪一个国家——抢先插一面旗就可以划地为疆的时代已经过去了，从技术本身出发，没有永远的领先与落后，只有更快的进步与突破；从产业发展来说，压迫对手不会让自己变强，合作共赢才是真命题；就用户使用而言，再好看的瓜，吃不到嘴里，都不叫甜。

当5G真正走进生活时，也许惊喜和震撼不会有想象中的大，但可以肯定，变化，一定无处不在。