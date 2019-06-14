发布5G频谱警告：美国两大机构FCC和商务部掐起来了

美国联邦通信委员会（FCC）的成员抨击商务部（DoC）阻碍了释放新频谱的努力，警告此类活动威胁到5G的进展。

联邦通信委员会和其他联邦机构最近就24GHz频谱的商业用途是否会干扰重要的政府天气预报传感器发生冲突。

但在给国会众议院监督委员会的证词中，委员迈克尔·奥里尔（Michael O’Rielly）解释说在讨论中分歧已经扩大至“其他所有频段”。

“他们希望恢复原状重新测试，并重新挑战我们正在作出的决定。这很有问题。”美国在5月份结束了24GHz频段的牌照拍卖；将于12月份出售37GHz、39GHz和47GHz频段频谱。

联邦通信委员会主席阿基特·帕伊（Ajit Pai）透露，联邦政府的一些成员认为5G的部署可能会干扰官方使用（频谱）。特别是一个部门“非常积极地试图破坏美国在国际谈判中的地位，并使我们更难以释放5G频谱”。

他表达了对商务部“在每一次转弯时阻碍我们的努力”的沮丧情绪，并补充说在一位关键电信顾问上个月突然辞职后他们越来越难以合作。

委员杰西卡·罗森沃瑟（Jessica Rosenworcel）称公共纠纷“令人尴尬”，警告他们可能会破坏未来的5G拍卖和美国在10月份国际电联世界无线电通信大会（World Radiocommunication Conference）上的谈判。

帕伊要求国会通过一项决议，尽快开发和部署5G。“我认为，一句话决议会给我们一些动力。”