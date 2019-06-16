苏姿丰入选全球最佳CEO：5年间AMD股价上涨800%

IT之家6月16日消息 总部位于美国的金融报纸Barron最近发布了“2019年全球最佳CEO”名单，AMD CEO Lisa Su（苏姿丰）成功入选，而且成为实体杂志的扉页人物（该页副标题“How Lisa Su engineered a stunning turnaround at chip maker Advanced Micro Devices”）。

2012年，也就是她加入AMD的那一年，公司陷入了困境。由于AMD的产品表现远逊于英特尔，AMD损失了10多亿美元。但是，苏姿丰并没有被吓倒，反而愈挫愈勇。“我总是喜欢解决真正棘手的问题”、“问题实际上创造了机会”，她说。

在2014年10月成为AMD CEO后，她迅速将公司的重点重新放在核心的高性能计算业务上，确立了履行对客户承诺的铁腕政策。

仅用其主要竞争对手英特尔(INTC)研发预算的一小部分，AMD就在芯片制造技术上进行了几次大胆的“改革”。现在，努力终于有了回报——过去两年，AMD的收入每年都增长20%以上，2018年的收入为3.37亿美元。AnandTech高级编辑Ian Cutress表示，AMD在7纳米技术和模块化芯片设计方面的投资已经有了回报，而此时英特尔还在努力量产其10纳米芯片。

在苏姿丰担任CEO期间，AMD的股价上涨了800%以上。截至6月10日，AMD股价今年累计上涨80%，去年在标普500指数中排名第一。

苏姿丰的技术专长和敏锐的嗅觉对AMD的“复兴”至关重要。“我喜欢和工程师们呆在一起，走进实验室，感受一下真正的挑战是什么，因为这能帮助我在业务上做出更好的决策，”她说。