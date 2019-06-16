再不阻止气候变化，人类文明或在2050前崩溃

IT之家6月16日消息 近日，澳大利亚一家智库发布的一份新政策论文称，那些其他讨论气候变化造成不良后果的报告略有隐瞒，气候变化带来的风险实际上比任何人想象的都严重得多。

该论文称，气候变化对“人类文明构成近期到中期的生存威胁”，如果未来10年不采取认真的减缓气候变化的行动，那么我们这个社会很可能最早在2050年崩溃。

位于墨尔本的澳大利亚国家气候恢复中心（一家聚焦气候政策的独立智库）发布的这篇论文的核心论点是，气候科学家在预测气候变化在不远的将来如何影响地球方面太过克制。

论文称，目前的气候危机比人类以往应对过的任何危机都更大、更复杂。一般气候模型——比如联合国气候变化专门委员会（IPCC）2018年使用的模型，它用于预测全球气温上升2摄氏度可能会使数亿人陷入危险中——无法解释地球上许多相互关联的地质过程的复杂性；因此，它们无法充分预测潜在后果的严重程度。作者写道，真相可能比任何模型所能推测的都更糟糕。

两位作者给出了一种特别严峻的情况：首先，世界各国政府“礼貌地无视”科学家的建议和公众使经济脱碳（寻找替代能源）的意愿，导致全球气温在2050年之前升高3摄氏度。此时，冰原消失、干旱摧毁亚马逊雨林的许多树木，这时地球进入一个越来越热、越来越致命的循环之中。

作者猜测：“全球35%的陆地面积，以及全球55%的人口，每年都要承受超过20天的致命高温条件，这超过了人类生存能力的门槛。”同时，干旱、洪水和野火经常在大地上肆虐。近三分之一的陆地变成了沙漠。整个生态系统崩溃，珊瑚礁、雨林和北极冰盖系统毁灭。这些新的气候极端现象对热带地区造成最严重的影响，摧毁当地农业，使超过10亿人沦为难民。

难民的大规模流动加上海岸线的缩小以及食品和水的严重短缺开始给全球安全治理造成压力。最终将会回到资源的武装冲突中。根据这篇论文，地球最终结果是“彻底的混乱”，也许是“正如我们所知道的全球人类文明的终结”。

如何防止对未来的这种灾难性设想呢？只有当世界人民认识到气候变化是紧急情况、需要立即着手应对时，才能防止这一设想变为现实。该论文的作者说，人类还剩下大约10年的时间来发动一场全球运动，将世界经济转变成一个零碳排放体系。