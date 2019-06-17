七彩虹开启6.18促销：B365主板499元秒杀，买RTX 2060送拉杆箱

IT之家6月17日消息 还有几个小时，618年中大促就要开始了，现在七彩虹也公布了促销活动，B365主板499元秒杀，买RTX 2060抽送拉杆箱等。

COLORFUL SSD“0”点开抢，价格突破0.5元/GB

在“6.18”零点，七彩虹官方旗舰店将进行限时抢购活动，SL500 1TB499元，平均0.5元每GB。除此之外，在618当天天猫和京东所有店铺的M.2接口nvme协议的COLORFUL CN600 256G仅需199元。

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CVN B365主板0点秒杀499元

在618当日的0点-2点，CVNB365MGAMINGPRO这款主板将进行限时499元的秒杀活动。CVNB365MGAMINGPRO这款主板采用了大面积的金属散热装甲，7相混合数字供电。

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买iGame 2060显卡拉杆箱、键盘、E卡统统免费送

在七彩虹京东自营店成功购买iGame GeForce RTX 2060 Vulcan X OC V2并晒单，将晒单截图提交至公众号“iGame玩家俱乐部”菜单栏>i.活动>晒单享好礼，可获得：

1. 晒单抽iGame拉杆箱

活动结束后，官方将在所有成功参与晒单的用户中随机抽取10位幸运玩家，送出价值599元的iGame定制拉杆箱。

2.晒单送键盘

前三百位成功晒单的用户，可获得价值149元的COLORFUL定制键盘一把。（先后顺序以在公众号提交的顺序为准）

3.晒单返50元E卡

按照规则成功晒单，即可获得50元京东E卡。

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