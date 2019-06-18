苏宁618一小时战报：订单量同比增长215%

IT之家6月18日消息 6月18日凌晨，苏宁易购发布618实时战报：6月18日第一小时内，订单量同比大涨215%。截至18日1时，累计超2358万人，瓜分5亿元膨胀红包。且明星单品拉动增长效果明显。

PPTV智能电视一小时销量增长786%，PPTV 50吋智能电视（50VU4）一小时突破30000台。苏宁小Biu空调，5分钟成交破10000台。

垃圾分类进行时，垃圾处理器在苏宁易购一小时内销量同比增长1433%。

南方多地入梅，苏宁易购平台干衣机一小时销售额同比增长186.2%。

6月18日第一小时内，华为系、苹果、海尔、美的、小米等品牌，纷纷入列苏宁易购平台亿元俱乐部。

苏宁大数据显示，6月18日第一小时内，金奇异果卖出160000颗，苏宁超市小龙虾销售额同比增长412%，进口牛肉整体销售额同比增长486%。

苏宁国际保健类商品销售额同比增长238%，Swisse钙+维生素D片销售增长最快。

响应国家相关政策，苏宁积极推行“以旧换新”：

今年3月至5月，苏宁全渠道实现回收旧机订单44万单，活动参与用户数超28.2万。

315全民焕新节、618年中大促期间，苏宁连续两次拿出10亿补贴，引导绿色消费和品质消费升级。

618实时战报显示，18日第一小时内，用户申请手机以旧换新的订单量，接近100000单。

618期间，苏宁再度加码社交电商：

一款蓝月亮洗衣液套餐，成为推客渠道最热销明星单品，一小时内50000件被抢购一空。

美的微波炉、方广小君酸酸乳和美的电风扇，成为苏宁拼购一小时热销榜前三强。

6月17日深夜、18日凌晨，为迎战包裹高峰，苏宁物流全国大小件、冷链、跨境等数百座仓库，以及全国各区域十多万仓储、分拨、配送人员，严阵以待，确保配送的效率。

据悉，除了线上，12000余家苏宁互联网门店的618活动，将一直延续到6月20日。

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