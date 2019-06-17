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华为京东618促销：P30系列12期免息，Mate 20系列优惠200元

2019-6-17 12:15:30来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月17日消息 一年一度的618年中购物节就要来了，大家想好买什么了吗？现在华为已经开启了京东618促销，P30系列12期免息，Mate 20系列优惠200元。

华为P30 618价3988元起，P30 Pro 5488元起，支持12期免息。

华为Mate 20系列享12期免息，同时优惠200元，其中华为Mate 20 Pro 4699元起，华为Mate 20 售价3299元起。

除此之外，华为麦芒8售价1849元，华为畅享9 Plus 1199元起，华为Nova 3i售价1299元。

如果觉得新款旗舰价格还是有点高的话，还可以看一下去年的拍照旗舰P20系列。

华为P20 618价2698元，P20 Pro 3488元。

华为笔记本也在618期间有不少的优惠，其中华为MateBook 14 i5版本5999元，i7版本6999元。

华为MateBook X Pro 7999元起；MateBook 13 5699元起；MateBook E 3999元起。

华为手表和手环也有优惠活动，华为Watch GT 618价1288元，华为Watch 2 Pro 2588元，华为手环3 269元。

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关键词：华为618

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