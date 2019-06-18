苹果发布macOS Catalina开发者预览版Beta 2

IT之家6月18日消息 苹果公司今天推出了macOS 10.15 Catalina的第二个开发者测试版，两周前这个全新的Mac操作系统首次在苹果全球开发者大会上公布。

用户可以使用“系统偏好设置”中的“软件更新”下载新的macOS Catalina测试版。与所有新的测试版一样，因为它是早期发布的测试版软件，可能存在重大bug。

macOS Catalina拆分了iTunes应用程序，将其分为音乐，播客和电视应用。Apple Music和Apple Podcasts应用现已推出，而Apple TV应用将于今年晚些时候推出。

macOS Catalina还推出了新的Sidecar功能，可将iPad转换为Mac的第二个显示屏。Apple Pencil与Sidecar配合使用，可以将iPad转换为Photoshop和Illustrator等应用程序中的绘图板。另外，新系统还增加了Screen Time功能，Project Catalyst则可以让开发人员轻松地将他们的iPad应用程序移植到Mac上。

值得注意的是，32位应用程序不再适用于macOS Catalina，。目前，Catalina仅限于开发者，苹果公司计划在秋季推出正式版。

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