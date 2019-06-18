四川铁塔紧急为宜宾长宁地震救援提供通信保障

6月17日22时23分20秒，四川宜宾市长宁县发生6.0级地震，后期余震不断，造成人民生命财产重大损失。灾情发生后，四川铁塔紧急启动II级防震预警，为地震救援提供通信保障。

截至6月18日凌晨6点，地震已造成四川铁塔11个基站不同情况受损，239个停电，其中位于震中区域的长宁县梅硐镇停电34站、双河镇停电20站、铜锣乡停电22站，珙县巡场镇停电53站、珙泉镇停电21站，底洞镇停电9站。断站156个，离线122个。

灾情发生后，四川分公司相关人员第一时间赶到省公司监控中心了解灾情，并成立应急抢险指导部指导救援，抽调50台机动应急油机连夜赶赴灾区。宜宾分公司相关负责人连夜带队赶赴现场，于今天凌晨1点在长宁、珙县震中区域成立现场指挥部，积极配合当地政府及三家运营商恢复通信。目前，宜宾分公司已累计出动人员51人（其中应急抢修队伍8个），车辆31辆，油机165台，卫星电话4部，前往地震受灾区域抢险，已发电45个，其中运营商重保站38站。临近灾区的泸州分公司也派出22人、8台油机的发电保障队伍紧急驰援。

目前，四川铁塔正同步安排维保队伍等合作伙伴到站查勘受损情况，并现场制定应急恢复方案，各项抢险保障工作正在有序进行。