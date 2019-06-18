XDA：MIUI相机App确认小米将推出6400万像素新机

IT之家6月18日消息 据外媒消息，XDA成员kackskrz在最新的MIUI 10固件中的MIUI相机应用程序中发现了64MP“超级像素”模式的注释文本，这些注释揭示了小米将推出6400万像素的智能手机。

<string name="ultra_pixel_photography_64mp_open_tip">6400万超清</string>

<string name="ultra_pixel_photography_64mp_close_tip">6400万超清已关闭</string> <string name="accessibility_ultra_pixel_photography_64mp_on">6400万超清,开启状态</string> <string name="accessibility_ultra_pixel_photography_64mp_off">6400万超清,关闭状态</string> <string name="pref_menu_ultra_pixel_photography_64mp">6400万超清</string> <string name="device_64m_watermark_default_text">64MP DUAL CAMERA</string>

目前，三星6400万像素的ISOCELL Bright GW1是目前市场上唯一一款像素为6400万的传感器。报道称，预计小米将在智能手机上使用这款传感器。

ISOCELL Bright GW1是一款64Mp图像传感器，是三星0.8μm像素图像传感器阵容中的最高分辨率。通过像素合并Tetracell技术和重新拼贴算法，GW1可以在低光环境下生成明亮的16Mp图像，在更亮环境中生成64Mp图像。GW1配备双转换增益（DCG）通过高性能相位检测自动对焦技术Super PD可以提供更清晰的图像，支持480帧/秒（fps）的全高清录制。