内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

LOL处罚公告：LGD打野Condi存在违规行为，禁赛18个月

2019-6-18 17:21:22来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月18日消息 今日凌晨，《英雄联盟》LGD战队打野选手Condi对为何今日比赛没有首发，以及网上猜测其打假赛的言论进行了回应。

Condi表示因好奇一时冲动在之前的一场比赛中违反了规定，之后比赛有人操盘让他打假赛，自己坚决不同意就以此要挟。他向俱乐部、向联盟上报了这件事情，现在正在等待最终决定。他强调自己从来没有打过假赛。

随后，今日下午，《英雄联盟》赛事官方发布了《关于对LGD及其预备队伍部分成员的处罚决定》。《决定》中称，联盟纪律管理团队根据LGD提交的证据进行了进一步的调查和核查，查明LOL分部选手向人杰（ID：Condi）在2019年LPL比赛期间，存在参与、提供讯息和协助他人实行影响公平竞技的不当行为，以及试图以规则禁止的手段影响游戏或者比赛结果等违规行为，予以18个比赛月的全球禁赛，禁赛期直到2020年12月18日结束。

此外，LGD俱乐部也宣布解除向人杰（ID：Condi）、伏鼎源（ID：fdy）、唐圣（ID：1ntruder）的合约，开除宋子洋、陈思锜（Nara），并且保留追究向人杰（ID：Condi）、宋子洋、伏鼎源（ID：fdy）、唐圣（ID：1ntruder）、陈思锜（Nara）法律责任的权力。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LOLLGDCondi

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有