京东619返场继续：领3C家电618元神券，15会场免息小神价

IT之家6月18日消息 京东明日（6月19日）将开启【嗨购继续】活动，虽然618高潮期已过，但依旧还有不是好价单品。618还没买到心仪单品的小伙伴可不要错过：点此前往。
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|会场
|优惠力度
|主会场
抢3C家电618元神券
|家居家装
|居家日用满199减100元
|手机
|4980-618元
|鼠标键盘
|199-100元神券
|食品狂促
|满199减100元！
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
|家电
|6000-618、999-50元神券
|电脑配件
|三星27寸2K曲面显示器1549元
|电视影音
|980-200、4970-500元券
|相机
|全场预售新低+大额优惠券
|数码电器
|手机1880-200、880-100元券
|运动鞋服
|300-60、600-120元券
618京东特惠指南，好价新低：
|厂商
|大促活动
|小米
|Redmi K20 Pro 2299元
|华为
|直减600元+6期免息
|一加
|一加7 Pro 6月1日开售
|三星
|立省2300元
|魅族
|魅族16s低至2699元
家电会场：
|活动
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|主会场
|618元家电券
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|空调
|爆款低至999元
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|冰洗
|10kg洗衣机1999元
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|厨卫
|限时秒杀低至99元
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|70英寸电视3999元
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|小家电
|每满299-30元
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好价单品：
京东小米C1 1.5匹变频自清洁空调1.5匹变频 1级能效1898元直达链接
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