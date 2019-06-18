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京东619返场继续：领3C家电618元神券，15会场免息小神价

2019-6-18 21:00:19来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家6月18日消息 京东明日（6月19日）将开启【嗨购继续】活动，虽然618高潮期已过，但依旧还有不是好价单品。618还没买到心仪单品的小伙伴可不要错过：点此前往

• 京东京喜红包：主会场 | 3C电子数码 | 京东超市（3个会场挨个领，活动最后2天）

会场优惠力度
主会场

抢3C家电618元神券

家居家装居家日用满199减100元
手机4980-618元
鼠标键盘199-100元神券
食品狂促满199减100元！
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
耳机音响499-150、299-100、99-20券
家电6000-618、999-50元神券
电脑配件三星27寸2K曲面显示器1549元
电视影音980-200、4970-500元券
相机全场预售新低+大额优惠券
数码电器手机1880-200、880-100元券
运动鞋服300-60、600-120元券

618京东特惠指南，好价新低：

厂商大促活动
小米Redmi K20 Pro 2299元
华为直减600元+6期免息
一加一加7 Pro 6月1日开售
三星立省2300元
魅族魅族16s低至2699元

家电会场：

活动特惠链接
主会场618元家电券点此
空调爆款低至999元点此
冰洗10kg洗衣机1999元点此
厨卫限时秒杀低至99元点此
电视70英寸电视3999元点此
小家电每满299-30元点此

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好价单品：

京东小米MIX2S 6GB+128GB6期免息 领售价下方200元优惠券1799元直达链接京东Redmi K20Pro 6GB+64GB立减200元+12期免息2299元直达链接

京东小米C1 1.5匹变频自清洁空调1.5匹变频 1级能效1898元直达链接

京东一加7 Pro 8GB+256GB
4499元直达链接京东魅族 16s  6GB+128GB骁龙855全面屏拍照游戏手机2699元直达链接

• 可与任何优惠叠加使用，每天领3次京喜红包：主会场 | 3C电子数码 | 京东超市（3个会场都可领）

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