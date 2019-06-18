苹果官网上线iOS 13/iPadOS/macOS Catalina/watchOS 6等中文介绍页面

IT之家6月18日消息 苹果今天发布了iOS 13和iPadOS开发者预览版Beta 2系统更新，值得注意的是，本次iOS 13、iPadOS测试版更新支持安装描述文件后获得OTA推送更新。今天苹果官方网站还上线了iOS 13、iPadOS、macOS Catalina、watchOS 6等预览版系统的中文介绍页面。

在iOS 13预览版介绍页面，提及到了深色模式。

深色模式为 iPhone 带来了全然不同的新风格。屏幕上的每个元素都经过精心设计，让眼睛看上去更舒适，并与整个系统结合得浑然一体。你可以很方便地从控制中心开启它，或设置为夜间自动开启。

照片与相机带来人像光效控制，通过调整人像光效的光照强度，营造你想要的效果。全新照片标签页，新的浏览界面，按照天、月和年度精选出你的精彩瞬间。

另外苹果也在隐私和安全、地图、Siri、拟我表情和信息、提醒事项、CarPlay车载、性能、增强现实等等的介绍。

iOS 13预览版更多介绍：https://www.apple.com/cn/ios/ios-13-preview/

一个名字，就说明了一切。

操作系统虽然与 iOS 系出同源，但 iPad 却有了截然不同的使用体验。众多功能强大的 app，专为宽大的多点触控显示屏而设计；多任务处理，因各种直观的手势变得轻而易举；拖放文件，也只需动动手指。现在，这种一如既往的精妙体验更有了一个新名字：iPadOS。

“侧拉”和“分屏浏览”功能让你可以在 iPad 上毫不费力地操作多个 app。现在，它们还可以让你更游刃有余，以自己想要的方式，简单直观地进行操作，优化你的工作流程。

主屏幕经过重新设计，以利用 iPad 宽大的显示屏。优化的布局让你可将更多 app 尽收眼底。你还可将实用的小组件固定在屏幕首页。

iPadOS预览版更多介绍 ：https://www.apple.com/cn/ipados/ipados-preview/

macOS Catalina Mac 的本领，突飞猛进。

macOS Catalina 让你喜欢的种种 Mac 体验都更进一步。你可以领略音乐、播客这两款全新 Mac app 的表演；在 Mac 上畅享各款自己心爱的 iPad app；拿起 iPad 和 Apple Pencil，拓展工作空间，释放创意灵感；再打开那些平时常用的 app，试试各种巧思妙想的新功能。现在，你在 Mac 上所做的一切，都会有远超以往的感觉。

macOS Catalina预览版更多介绍：https://www.apple.com/cn/macos/catalina-preview

更知你心，更合你意。

watchOS 6 带来健身记录趋势、经期跟踪，以及创新的听力健康功能，更让 App Store 进驻你的手腕。它能帮你对身体状况了如指掌，助你保持健康活力。再加上众多更新和惊喜体验，Apple Watch 必将令你再次倾心。

watchOS 6预览版更多查看：https://www.apple.com/cn/watchos/watchos-preview/