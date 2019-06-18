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华为P30 Pro海外版获EMUI 9.1更新，新增DC调光

2019-6-18 23:18:16来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月18日消息 据XDA消息，华为目前已经推出了华为P30 Pro的基于Android Q的EMUI 10测试版；同时华为还为华为P30 Pro海外版带来了新的EMUI 9.1更新，更新后版本号为VOG-LGRP2-OVS 9.1.0.178 。本次更新为优化了屏下指纹的的识别速度及准确率，提升系统的稳定性的同时，还带来了消费者期待已久的DC调光以及新的超低延迟蓝牙模式。

华为P30 Pro海外版EMUI 9.1.0.178更新内容大全：

  • 新增DC调光模式，防止屏幕闪烁。转到设置>显示>眼睛舒适度以启用闪烁减少

  • 新增华为的超低延迟蓝牙技术，可实现高品质的声音和无延迟的音频和视频同步，提供更好的聆听和观看体验

  • 提高照片质量，使色彩看起来更自然，更真实

  • 修复前置摄像头录制的视频的异常显示

  • 新增人脸识别可添加第二张面孔

  • 优化屏下指纹解锁

  • 修复了某些情况下显示颜色异常的问题

  • 允许使用动态壁纸在锁定的屏幕上显示消息和通知

  • 修复了在某些情况下屏幕未自动关闭的问题，优化系统稳定性，实现更流畅的整体性能

报道中指出，本次更新率先在华为P30 Pro的VOG版本，随后将分批向全球华为P30 Pro设备进行推送。如果你不想等待推送，XDA也给出了升级此版本的方法，那就是通过FunkyHuawei官网付费刷机，刷机工具为该网站提供的HiSuite。

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关键词：华为P30 ProEMUI 9DC调光

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