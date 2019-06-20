腾讯首席运营官任宇昕：电竞产业迎来发展最好机遇

新浪科技讯 6月20日下午消息，主题为“竞在此刻”的2019全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会于海南博鳌举办，腾讯集团首席运营官任宇昕在开场致辞中表示，经过二十多年的发展，今天的中国电竞，正处在最好的发展时刻。未来，腾讯还会继续加大在电竞产业上的投入。

任宇昕提到电竞方面的三点机遇。第一个机遇，是政策对电竞的大力支持。近几年，海南等地方的政策支持，为众多社会资源的引进，创造了最坚实的政策底盘，也让电竞融入到越来越多的城市。

第二个机遇，是对电竞的认知转变。一方面，社会认知在转变。在入亚等历史性事件的推动下，电竞体育化正逐步深入人心。另一方面，产业认知在加深。产业认知让电竞有机会在赛事运营、选手培养、商业模式等维度，快速学习传统体育的做法，在专业化和规范化方面实现快速提升。

第三个机遇，是电竞赛事体系的逐渐成熟。任宇昕提到，电竞的核心是“比赛”，经过多年的摸索和积累，电竞赛事的成熟度已经发展到一个突破的临界点。比赛的赛制和赛事组织越来越科学和规范，比赛直播、俱乐部建设、商业赞助等许多配套建设越来越完善，电竞赛事已经逐步突破单纯的竞技概念，成为和足球、篮球一样，具备巨大商业价值和文化影响力的新兴产业。

任宇昕表示，腾讯电竞希望能与所有行业伙伴一起，抓住时代赋予的机遇，持续开拓，共创中国电竞的黄金时代。

以下为任宇昕演讲原文：

在最好的时刻一起遇见电竞

尊敬的苻彩香副省长、魏纪中先生、霍启刚先生，各位领导、各位朋友，大家上午好！非常感谢海南省政府对电竞产业的大力支持！使得电竞与大家相聚在海南！

经过二十多年的发展，今天的中国电竞，正处在最好的发展时刻。今年，中国电竞用户总量预计将突破3.5亿，产业规模将达到138亿元。

许多一线的电竞从业者，也有相同感受。英雄联盟赛事的裁判员琳峰，回想起刚入行的时候，整个团队只有六个人。今天，每个比赛主场都有自己的裁判。拍摄电竞比赛整整12年的摄影师一村，自己最满意的一幅作品，是去年雅加达亚运会上，获得《英雄联盟》赛事金牌的中国队员，把国旗捧在胸前。他说，那是中国电竞的高光时刻。

正是有这么多实实在在的从业者加入，才让整个产业更加坚实，才能推动中国电竞一步步发展，迎来今天的“竞在此刻”。

在这样的发展势头下，我们应该如何更好的面对未来？这里分享几点我们看到的机遇：

第一个机遇，是政策对电竞的大力支持。

近几年，海南等地方的政策支持，为众多社会资源的引进，创造了最坚实的政策底盘，也让电竞融入到越来越多的城市。过去一年，腾讯电竞旗下的大众化赛事，覆盖了全国413个地级市和县级市，全年举办的比赛数量超过一万两千场。

第二个机遇，是对电竞的认知转变。

一方面，社会认知在转变。在入亚等历史性事件的推动下，电竞体育化正逐步深入人心。像比较成熟的英雄联盟赛事，据统计，超过89%的用户，认可它属于专业的体育项目。

另一方面，产业认知在加深。产业认知让电竞有机会在赛事运营、选手培养、商业模式等维度，快速学习传统体育的做法，在专业化和规范化方面实现快速提升。

在这个过程中，腾讯电竞做了许多率先的探索。比如今年年初，我们和拳头游戏公司一起成立了腾竞体育，成为中国第一家独立运营的电竞赛事公司。背后的初衷，就是希望能通过公司化的管理，将电竞打造成像NBA、英超一样的，拥有行业规范、商业价值和职业选手的体育产业。前不久，腾竞体育的播出制作中心也正式启用，是目前亚洲规模最大的电竞播出和制作中心。我们希望，通过这些尝试和努力，给玩家带来全新的观赛体验。

第三个机遇，是电竞赛事体系的逐渐成熟。

电竞的核心是“比赛”，经过多年的摸索和积累，电竞赛事的成熟度已经发展到一个突破的临界点。比赛的赛制和赛事组织越来越科学和规范，比赛直播、俱乐部建设、商业赞助等许多配套建设越来越完善，电竞赛事已经逐步突破单纯的竞技概念，成为和足球、篮球一样，具备巨大商业价值和文化影响力的新兴产业。

以KPL为例，我们大量借鉴了NBA等传统体育赛事的经验，一方面不断提升比赛的观赏性来吸引观众，另一方面积极促进联盟和俱乐部的健康发展。目前KPL已经有15只职业战队，6家年度合作伙伴，整体商业收入规模达到数亿的水平，而且每年都在以较高比例增长。同时，我们也在探索新的赛事品类。今天下午的发布会上，即将有一个全新品类的重磅赛事发布，大家可以关注一下。

在这属于中国电竞的最好时刻，腾讯电竞希望能与所有行业伙伴一起，抓住时代赋予的机遇，持续开拓，共创中国电竞的黄金时代！谢谢大家！