中国移动回应资费套餐升级骗局 ：两外呼公司私自招募员工冒充客服，已停止合作

IT之家6月20日消息 据老板联播消息，广西南宁两家外呼公司客服被发现用虚报消费数据等方式诱使机主升级资费套餐。据了解，有用户月平均消费101元却被虚报成160元，而有些业务以套餐附加免费赠送为由，到期后免费变收费，“就赌客户会忘记取消”，一家外呼公司的一组人员每月即可拨打80多万次电话。

针对此事，中国移动广西公司回应称，所涉及两家公司私自招募员工冒充移动客服进行电话营销，目前已停止合作，将严肃追责。

以下为中国移动回应全文：