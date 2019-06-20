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浙江省消保委约谈自如、蛋壳公寓等长租公寓平台

2019-6-20 22:04:21来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月20日消息 今日，据新华社报道，日前浙江省消保委就前期消费体察发现的租房平台存在的五大问题，对自如、蛋壳公寓（爱上租）等存在问题的长租公寓平台进行约谈，要求相关企业说明情况并提出整改举措。

据报道，在2018年12月至2019年2月，浙江省消保委调查发现：

各租房平台存在“通过差异化的优惠支付条件，诱导租客采用贷款分期方式支付房租”“隐瞒分期服务现象，消费者在不知情的情况下选择租房贷”“室内空气质量不符合国家标准，甲醛、TVOC超过国家限定值”“分期贷款服务宣传告知不明确，消费者不知道租房贷提供方”“无法及时满足消费者看房需求，服务质量有待提升”等五大问题。

据悉，约谈后自如、蛋壳公寓（爱上租）等长租公寓平台已按规定要求提交了整改举措，并做出具体承诺：

自如承诺，在2018年11月后的新收房源，做到经空气密闭检测、空置30天后再出租；“签约三天不满意，零违约金退租”等。

蛋壳（爱上租）承诺，坚持使用品牌辅材, 严格空气检测和治理, 合格房源方可入住；房屋从上架至租出平均经历一个月并保持通风；租房贷款自愿原则，并提供2家以上金融服务机构供消费者选择。

公开资料显示，自如与蛋壳公寓均是提供居住产品与服务的互联网O2O品牌。

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关键词：自如蛋壳公寓

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