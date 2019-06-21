谷歌临时工成"二等公民" ，部分人年薪仅3万美元

6月21日消息，据Vox报道，最近两份报道披露了谷歌大量临时工受到虐待或待遇不公的问题，导致谷歌临时工的境遇受到越来越多关注，尤其是薪酬问题。Vox最近通过整理求职网站Glassdoor上的数据发现，谷歌临时工的年薪还不到全职员工的1/8。

目前，谷歌临时工人数已超过全职员工。这些人是谷歌通过外部机构聘用的，与谷歌全职员工相比，他们享受不到或根本没有任何福利待遇，不但薪资很低，还要经常被迫无偿加班。

Glassdoor上的数据显示，谷歌全职员工和临时工自愿公开的薪资中值存在显著差异。在美国，谷歌各部门全职员工在Glassdoor上透露的平均年薪约为12.8万美元，这比临时工9万美元的平均薪资高出42%。此外，谷歌临时工对该公司的评分也低于全职员工。

值得注意的是，Glassdoor上的数据是由选择分享这些信息的员工自行报告的，因此它们并不是谷歌薪资的官方数据集。但这些估算确实提供了有价值的视角，让我们得以一窥谷歌全职员工和临时工在薪酬以及工作满意度方面存在的差异。

▲谷歌全职员工和临时工在Glassdoor上共享数据后得出的各自薪资中值

谷歌2018年提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，该公司全球全职员工薪资中值为246804美元，几乎是Glassdoor上统计数据的两倍。之所以有这样的差距，主要有3大原因：

1）谷歌提交的数字中不包括临时工；

2）这个数字包括了谷歌为其员工提供的股票期权和其他奖励，而且这些奖励可能是相当可观的；

3）Glassdoor认为，该网站统计的薪资列表可能更倾向于普通员工，而不包括其高管，后者不太可能公布他们的薪资情况。

谷歌拒绝就Glassdoor的数据置评，也拒绝透露其内部薪酬数字。至于临时工，该公司发言人强调，临时员工和供应商并非谷歌正式员工，而是由第三方机构雇用的。谷歌还表示，如果项目是长期的，临时工必须通过与外部求职者相同的招聘流程来申请这些职位。

不过临时工们在许多采访中声称，他们的谷歌经理暗示，他们的职位可能会变成全职，而Glassdoor上许多临时工对该公司评论时也提出了同样的说法。

围绕临时工薪资和福利引发的紧张局势，已导致谷歌全职员工和临时工的多次抗议。作为回应，谷歌最近宣布，该公司将要求第三方招聘机构提高谷歌在美国临时工的福利待遇，并在2020年前将他们的薪资提高到每小时至少15美元。

但这意味着，临时工的年薪依然只有3万美元左右。Glassdoor的9万美元数字反映了谷歌雇佣临时工的广泛性。谷歌临时工包括语言学家、谷歌地图司机、餐饮服务人员到清洁工等不同的工种。

▲谷歌全职员工和临时工对该公司评价对比

Glassdoor的数据显示，技术性临时工通常每小时能赚50美元左右，比如语言学家的时薪收入约为25至35美元。

在Glassdoor上，在对公司文化、管理和薪酬等标准进行总体评价时，相比临时工，谷歌全职谷歌员工更有可能对自己在公司的经历给予正面评价。谷歌在美国的全职员工给公司打分4.3分(满分5分)，而临时工的评分只有3.6分。

许多临时工抱怨称，与全职员工相比，他们被视为“二等公民”：

现任项目经理：

优点：如果你喜欢吃糟糕而不健康的食物，并且愿意每天在通勤大巴上坐两个小时，那么我猜这是个“不错的福利”；

缺点：谷歌从不告诉任何人真相。我在硬件营销领域工作了一年多。在成为全球团队的重要一员之后，我每天要工作10到14个小时，晚上和周末都要加班。谷歌承诺为我转正，并承诺“如果我再做一个项目，谷歌简历看起来会更不错”。不过在发布了三次成功的新产品后，我的上司辞职了。团队重组，我们也需要各奔前程。

给管理层的建议：没有，因为他们不在乎。

现任技术采购员：

优点：伟大的企业文化、额外福利待遇，以及从事某些真正独特项目的能力。

缺点：有时感觉自己就像某个机器上的齿轮，但在你证明自己的同时，也可能被转到其他团队，或者转向不同的项目。

现任招聘协调员：

优点：绝好的企业文化和福利待遇，非常健康快乐的环境。

缺点：歧视临时工，因为他们不被允许参加很多活动或参加某些课程。临时工基本没有保险。

不过，在Glassdoor上，员工对各自公司的平均评级只有3.4分，这表明即使在临时工中，谷歌也被认为是个相对不错的工作场所。事实上，自2012年以来，基于临时工和正式员工的评估，谷歌每年都能跻身美国十大最佳雇主之列。

但作为全球最大的科技公司之一，谷歌越来越受到公众的关注，甚至成为2020年总统候选人的一个关键目标，他们希望拆分或更严格地监管大型科技公司。对于谷歌的员工和政客们来说，谷歌的“不作恶”信条似乎已经不够好了。