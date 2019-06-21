内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>天文航天

SpaceX下周将发射光帆二号 “太阳帆”

2019-6-21 18:11:50来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家6月21日消息 据国外媒体报道，下周SpaceX公司的猎鹰重型火箭将执行第三次发射任务，而这枚火箭发射的航天器中包括一个巨型太阳帆，这一太阳帆被命名为“光帆二号”。

光帆二号的制造者是空间倡导组织“行星协会”，光帆二号将利用太阳光照提供动力在太空中飞行。当来自太阳的光子撞击广泛，这时光帆会提供少量的能量推动航天器前进。

此前，日本航天局在2010年发射了第一艘太阳帆，美国宇航局在同年晚些时候发射了一艘。行星协会在2015年发射了“光帆一号”进行试飞，尽管软件和电池存在问题，但它在返回地球大气层之前成功地展开了太阳帆。光帆二号其银色帆面面积达到32平方米，光帆二号的轨道高度会更高，这里的大气阻力更小，因此航天器受控飞行长达一年。

不过，光帆二号实际并不大，只有一块面包大小，它由三个模块组成，分别是两个只有4.5微米厚的太阳帆（比一根人的头发还薄），还有一个包含控制系统、传感器和摄像头的模块。

这一任务的的目标是证明太阳帆推动小型卫星飞越太阳系是可行的，但这需要航天器的重量和尺寸要做的足够的小，另外太阳帆的加速度很慢，但这种加速度会不断持续，理论上会有非常高的速度。

SpaceX公司的猎鹰重型火箭将于6月24日从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。除了上述的太阳帆之外，猎鹰重型火箭还将发射一颗卫星。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：太阳帆SpaceX

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有