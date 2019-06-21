SpaceX下周将发射光帆二号 “太阳帆”

IT之家6月21日消息 据国外媒体报道，下周SpaceX公司的猎鹰重型火箭将执行第三次发射任务，而这枚火箭发射的航天器中包括一个巨型太阳帆，这一太阳帆被命名为“光帆二号”。

光帆二号的制造者是空间倡导组织“行星协会”，光帆二号将利用太阳光照提供动力在太空中飞行。当来自太阳的光子撞击广泛，这时光帆会提供少量的能量推动航天器前进。

此前，日本航天局在2010年发射了第一艘太阳帆，美国宇航局在同年晚些时候发射了一艘。行星协会在2015年发射了“光帆一号”进行试飞，尽管软件和电池存在问题，但它在返回地球大气层之前成功地展开了太阳帆。光帆二号其银色帆面面积达到32平方米，光帆二号的轨道高度会更高，这里的大气阻力更小，因此航天器受控飞行长达一年。

不过，光帆二号实际并不大，只有一块面包大小，它由三个模块组成，分别是两个只有4.5微米厚的太阳帆（比一根人的头发还薄），还有一个包含控制系统、传感器和摄像头的模块。

这一任务的的目标是证明太阳帆推动小型卫星飞越太阳系是可行的，但这需要航天器的重量和尺寸要做的足够的小，另外太阳帆的加速度很慢，但这种加速度会不断持续，理论上会有非常高的速度。

SpaceX公司的猎鹰重型火箭将于6月24日从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。除了上述的太阳帆之外，猎鹰重型火箭还将发射一颗卫星。