马斯克旗下SpaceX公司今年已融资10.2亿美元，超出预期

5月25日消息，据国外媒体报道，马斯克创立并担任CEO的美国太空探索技术公司（SpaceX），在当地时间周四晚顺利发射了“星链”计划的60颗卫星，其为全球提供卫星互联网服务的“星链”也就此拉开了建设的序幕，这一计划是要发射近1.2万颗卫星，进而搭建起为全球各地提供互联网服务的庞大卫星网络。

而业务方面取得进展的同时，SpaceX公司在资本市场上也有更大的进展，其今年的融资就已超过了10亿美元，超过了他们的融资目标。

SpaceX公司今年已融资超过10亿美元，源自他们向美国证券交易委员会提交的一份文件，这一文件显示他们在今年已进行的两轮融资中筹集到了10.2亿美元的资金。

在向美国证券交易委员会提交的文件中，SpaceX公司还表示在今年已进行的两轮融资中，他们原计划是寻求融资9亿美元，其中1月份的那一轮融资5亿美元，4月份的一轮则是融资4亿美元，但投资者的认购最终都超出了预期，他们所筹集的资金也比最初计划的多了1.2亿美元。

筹集更多的资金，对SpaceX公司来说也是再好不过的事，他们已经开始部署的“星链”计划，由包括4425颗低轨道卫星和7518颗轨道更低的卫星在内的共近1.2万颗卫星构成，全部建成需要投入大量的资金，他们也需要充足的资金来保证这一计划的顺利推进，至少要到其能够为部分提供服务的程度，这样其就能带来一定收入，补充发射更多卫星所需要的资金。

SpaceX公司创始人、CEO马斯克此前曾预计，“星链”全部建成并投入运营之后，每年是可以带来300亿美元的收入，但近1.2万颗卫星的建造和发射也需要大量的资金，SpaceX公司总裁格温·肖特维尔（Gwynne Shotwell）此前在一次演讲中透露，这一计划可能需要花费100亿美元甚至更多的资金。