内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>车联网

百度获长沙45张自动驾驶测试牌照，Apollo将测试载客

2019-6-21 18:14:19来源：新浪科技作者：雪梅责编：骑士评论：

6月21日下午消息，在人工智能政策及智能网联汽车道路测试规则体系新闻发布会上，长沙市政府颁布了《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V2.0》（以下简称《细则V2.0》），并颁发了49张自动驾驶测试牌照。

根据测试细则的规定，未来测试车除了常规自动驾驶测试外，也首次获得政策支持可进行“载人测试”、“高速测试”。

其中百度Apollo获得45张自动驾驶测试牌照，百度在长沙正式开启大规模测试，为2019年的无人驾驶载客运营做好政策和技术准备。至此，百度累计获得全国各地政府颁发的牌照数量超百张。

据了解，不同于一般城市测试许可的是，长沙市将允许”载人测试”，即在法律规定的条件下允许第三方乘客搭乘智能网联汽车，Robotaxi即将迎来真正的乘客。

《细则V2.0》公布了135公里的城市开放测试道路和100公里高速公路测试示范道路，并制定了全国首创的智能网联汽车保险，政策+保险双重保障将为测试运营车辆、驾驶员和乘客的安全保驾护航，加速自动驾驶出租车在长沙的落地。

百度方面表示，已在长沙智能网联测试区等多个区域累积了数万公里的测试里程，后续百度会进一步扩大长沙部署的Robotaxi车辆，与一汽合作的红旗Robotaxi车辆也即将登陆长沙，为下半年的载人测试运营做好准备。届时，长沙将成为继北京之后，百度第二个开展大规模L4自动驾驶测试的城市。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：百度自动驾驶

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有