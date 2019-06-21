百度获长沙45张自动驾驶测试牌照，Apollo将测试载客

6月21日下午消息，在人工智能政策及智能网联汽车道路测试规则体系新闻发布会上，长沙市政府颁布了《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V2.0》（以下简称《细则V2.0》），并颁发了49张自动驾驶测试牌照。

根据测试细则的规定，未来测试车除了常规自动驾驶测试外，也首次获得政策支持可进行“载人测试”、“高速测试”。

其中百度Apollo获得45张自动驾驶测试牌照，百度在长沙正式开启大规模测试，为2019年的无人驾驶载客运营做好政策和技术准备。至此，百度累计获得全国各地政府颁发的牌照数量超百张。

据了解，不同于一般城市测试许可的是，长沙市将允许”载人测试”，即在法律规定的条件下允许第三方乘客搭乘智能网联汽车，Robotaxi即将迎来真正的乘客。

《细则V2.0》公布了135公里的城市开放测试道路和100公里高速公路测试示范道路，并制定了全国首创的智能网联汽车保险，政策+保险双重保障将为测试运营车辆、驾驶员和乘客的安全保驾护航，加速自动驾驶出租车在长沙的落地。

百度方面表示，已在长沙智能网联测试区等多个区域累积了数万公里的测试里程，后续百度会进一步扩大长沙部署的Robotaxi车辆，与一汽合作的红旗Robotaxi车辆也即将登陆长沙，为下半年的载人测试运营做好准备。届时，长沙将成为继北京之后，百度第二个开展大规模L4自动驾驶测试的城市。