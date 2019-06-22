小米MIUI论坛：红米6/6A手机开启安卓P内测招募

IT之家6月22日消息 根据小米MIUI论坛消息，红米6A/红米6手机开启Android P招募，继续招募安卓P开发版内测用户，同时目前仍在适配升级的继续也持续招募内测成员。

另外由于人数较多，体验版内测暂停申请，红米/Redmi机型、小米9/透明版、小米8、小米6的开发版内测申请通道暂时关闭，若无法申请还请耐心等待。

在2018年6月份，小米公司发布了红米6和红米6A手机，其中红米6手机搭载联发科Helio P22处理器8核处理器，主频为2.0GHz。

红米6采用一块5.45英寸的18:9 高清全面屏，80.7%的高屏占比。红米6手机提供了四款配色，分别是铂银灰、樱花粉、巴厘蓝、流沙金。同时，红米6采用独特的“小杨柳腰”设计，握持感觉更舒适。红米6手机的后置摄像头使用了1200万+500万双摄像头，主摄采用1.25μm大像素，更大的进光量让暗光拍摄也非常出色，前置摄像头为500万像素，支持AI人像模式和智能美颜。

红米6A作为入门级手机，搭载了联发科Helio A22处理器，同时红米6A的MIUI系统作出特殊优化，体积缩小30%。红米6A这款手机也提供了四款配色供用户选购。这款手机配备了一颗1300万像素的后置摄像头和一颗500像素的前置摄像头，支持AI人像模式和智能美颜。