预计造成560亿美元出口损失：阻止与华为合作将对美国产生巨大破坏力

阻止华为和美国公司合作将会对美国产生巨大破坏力，预计会造成560亿美元的出口损失并影响7.4万个工作岗位，对其他领域的就业也将产生影响，华为公共及政府事务副总裁安德鲁·威廉姆森（Andrew Williamson）表示。

最近半年美国的不公正对待将华为推上风口浪尖，特别是贸易禁令的实施被认为对其生存造成了威胁。但威廉姆森在接受Fox采访时宣称，由于有业务连续性计划，目前该公司还在发展、还在增长。

“我们希望今年能获得两位数增长，我们也有很多备胎计划。有一点很重要，就是我们处在一个非常不稳定和不确定的政治环境中，所以我们非常努力地在寻找多种解决方案。”他说。

在最近的一场与两位美国知名学者的“咖啡对话”中，华为创始人、总裁任正非表示“未来几年公司可能会减产，销售收入会比计划下降300亿美元，今年和明年的销售收入预计都在1000亿元左右”，“这两年要进行很多版本切换……当我们走完这一步以后，已经变得更坚强”。他还在接受CNBC采访时指出，华为在5月份还保持着20%左右的增长，“我们只是预测可能会下降，但是到目前为止还没有出现下降”。由此可见，美国政府的打压对华为的影响并非外界所想象的那么大。

与之相反的是，美方恰恰搬起石头砸了自己的脚。威廉姆森称，华为实际上是美国技术产品的大客户，每年单在美国的采购预算就高达110亿美元，所以现在阻止华为和美国公司合作将会产生巨大破坏力：“有些供应商我们已经合作几十年了，预计会造成560亿的出口损失，这是其他公司无法弥补的，这560亿中还包括对7.4万个工作岗位的影响。”

“现在，影响可能主要集中于技术领域，但很清楚的是，美国出口销售下降将产生乘数效应，对美国其他领域的就业也将产生影响。”他补充道。

当被问及如果美国对华为的禁令一直没有解除结果会如何时，威廉姆森则表示，美国如果限制竞争只会适得其反，“华为将到那些欢迎我们的国家进行研发投资并开展业务活动”。他指出，在任何限制自由竞争的市场，最终受伤的都会是消费者，因为商品价格会提高。

他还提到，如果很多市场完全限制中国设备商进驻，5G部署可能会延迟一年半到两年。真正的风险在于5G带来的好处以及经济优势会推迟来临，减弱竞争会对企业和消费者造成不利影响。