快讯：四川宜宾市珙县再次发生4.6级地震

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IT之家6月23日消息 据央视新闻消息，中国地震台网正式测定：今天 08时28分，四川宜宾市珙县（北纬28.39度，东经104.82度）发生4.6级地震，震源深度14千米。
昨日22时29分，四川宜宾市珙县（北纬28.43度，东经104.77度）发生5.4级地震，震源深度10千米。本次地震是四川长宁6.0级地震以来最大余震，地震造成当地震感强烈。
本次地震发生后，由宜宾市防震减灾局和成都高新减灾研究所（减灾所）联合建设的地震预警系统成功预警此次地震，给宜宾市提前5秒预警。
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