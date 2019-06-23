八部门“网剑行动”严查电商“二选一”、刷单等行为

IT之家6月23日消息 市场监管总局、发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、海关总署、网信办、邮政局等8部门近日联合印发通知，决定于6月至11月联合开展2019网络市场监管专项行动，代号“网剑行动”，严厉打击网络市场突出问题，营造公平竞争的市场秩序，保护消费者和经营者合法权益，提升网络商品和服务质量，促进电子商务持续健康发展。

根据8部门联合印发的《2019网络市场监管专项行动（网剑行动）方案》（以下简称“行动方案”），网剑行动共包括着力规范电子商务主体资格，严厉打击网上销售假冒伪劣产品、不安全食品及假药劣药，严厉打击不正当竞争行为，深入开展互联网广告整治，依法打击其他各类网络交易违法行为等7项重点任务。

按照《反不正当竞争法》《电子商务法》等相关规定，严厉打击网络虚假宣传、刷单炒信、违规促销、违法搭售等行为。严肃查处违规推销宣传婴幼儿配方食品的行为。严厉打击通过组织非法寄递空包裹等方式，帮助其他经营者进行刷单炒信等违法行为。督促电子商务平台经营者进一步加强对刷单炒信行为的监测监控，完善商品（服务）信用评价体系，配合执法工作开展。依法查处电子商务平台经营者限制平台内经营者参与其他第三方电子商务平台经营活动等行为。



其中，行动方案将加强对手机App端（网络交易平台、网络订餐平台、在线旅游平台、社交电商、跨境电商以及其他网络市场新模式新业态）违法犯罪行为的研判、监管和打击查处。加大对网络销售单用途商业预付卡违规行为的查处力度。严格海外代购行为监管，加大对跨境电商进出口环节整治力度。