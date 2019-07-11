欧洲太空署推出宇航员芭比：鼓励女孩干这行

IT之家7月11日消息 据Mirror消息，欧洲太空署将联手芭比娃娃公司，推出宇航员芭比形象。该芭比以意大利宇航员克里斯托弗雷蒂为原型，她系欧洲唯一的现役女性宇航员。芭比娃娃公司欧洲市场总监表示，希望借此机会鼓励女孩成为宇航员。

据了解，萨曼莎·克里斯托弗雷蒂（Samantha Cristoforetti），1977年4月26日出生于意大利米兰。2009年5月，32岁的萨曼莎成为欧洲太空署（ESA）新一批航天员选拔的首位女性人选，她也同时成为意大利的第1位女性航天员，ESA的第3位女性航天员。

至于为什么会推出宇航员芭比，芭比娃娃公司欧洲营销总监伊莎贝尔费雷尔表示，“我们很自豪能够与欧洲太空署开展这项合作，我们的目标很明确：激励女孩成为下一代宇航员、工程师和太空科学家。芭比一直向女孩们展示她们是可以胜任其他事情的，从而让她们有机会通过游戏来体验不同的角色，并开始更多的职业生涯，同时鼓励她们的鼓励想象力和自我表达能力；我们知道榜样对女孩的重要性，而与ESA（欧洲太空署）合作有助于我们将其提升到新水平。”

欧洲太空署首席多元化官员Ersilia Vaudo-Scarpetta也表示，“欧洲空间局特别致力于提高女孩对STEM主题和空间职业的兴趣，因为我们需要多样化的才能来想象和实现太空未来。”