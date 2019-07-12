垃圾分类机器人来了：每分钟可分拣80件

对塑料、玻璃和纸张等可回收废弃物进行分类是一项人们不介意交给人工智能的工作。而一些废弃物处理公司已经开始部署并利用人工智能训练的机器，从而对废弃物进行快速准确分类。

这些不知疲倦的高效设备所从事的工作枯燥、肮脏，已经在不少仓储和其他行业企业确立了主力地位。





▲AMP Robotics公司定制的机器每分钟可以分拣80件物品，速度大约是普通人的两倍

位于美国佛罗里达州萨拉索塔的Single Stream Recyclers LLC公司每天处理多达350吨的可回收废弃物。该公司上周表示，计划在现有6台机器人的基础上再增加8台AMP Robotics公司生产的机器人。有了这些机器的帮助，其回收操作将能够实现大部分自动化。

企业共同所有人约翰·汉森（John Hansen）表示，这种由科罗拉多州路易斯维尔市AMP Robotics公司定制的机器每分钟可以分拣80件物品，大约是普通人分拣速度的两倍。自动化设备解决了回收中心长期存在的人员短缺问题。招聘废弃物分拣员需要Single Stream Recyclers公司从人力资源代理公司指派一名全职员工来发布招聘广告，还需要该公司向所招聘的分拣员支付10美元至12美元的时薪。

“平台可以完成95%废弃物的分拣工作。”汉森说。他说，AMP Robotics机器人的“速度是普通机器人的两倍，而且不会出错。”

密歇根州安娜堡资源回收系统公司(Resource recycling Systems Inc.)高级顾问凯里·桑德福德(Kerry Sandford)说，美国和加拿大只有不到5%的居民垃圾回收中心使用机器人分拣机。

AMP Robotics开发机器学习软件，并将其添加到来自第三方供应商的现成机器人中。这些定制化机器人有一个抓握手臂、视觉传感器和保护附近员工的安全笼。机器人内置的算法通过海量的图像进行训练，包括水瓶、啤酒罐、牛奶罐、食品包装盒等各种各样的可回收废弃物。而图像数据库包含了这些回收物完好无损、有凹痕以及被压碎等各种状态。传感器利用计算机视觉扫描快速移动的物体，通过颜色、质地、形状、大小和材料来区分物体。机器人的附件利用吸盘从传送带上抓取物品，并将其扔进相对应的垃圾回收箱。

AMP Robotics首席执行官兼创始人马塔尼亚·霍洛维茨(Matanya Horowitz)说:“只要人能识别的东西，我们的系统都能识别。”“所有的系统都可以集体学习。所有的机器人都在向全国不同的机器人学习。”

AMP Robotics在美国部署了24套类似系统。预计到今年年底，这一数字将翻一番。

今年4月，南卡罗来纳州伯克利县(Berkeley County)开设了一家回收设施，配置了9台来自人工智能开发商Bulk Handling Systems的回收机器人。Bulk Handling Systems也使用现成的机器人来执行其专有的人工智能算法。

Bulk Handling Systems位于俄勒冈州尤金市，伯克利县是这家技术开发公司最大的单一部署地。市场营销总监Peter Raschio说，该公司总共在10个国家部署了84台机器人，分拣塑料、金属、纸张和其他可回收废弃物。

该公司所开发回收系统的成本约为每台20万美元。AMP拒绝透露价格。

汉森说，Single Stream Recyclers公司可能需要18个月到4年的时间才能收回投在AMP机器人上的成本，具体时间取决于产量、市场价格和其他因素。

机器人开发人员还一直在竞相研发下一代回收技术：在拥挤的传送带上对纸张和其他二维物体进行分拣。

今年4月，Bulk Handling Systems部署了升级版的分拣纸张机器人，提高了识别重叠纸张、部分可见纸张和塑料的能力。AMP Robotics今年5月也对机器人产品进行了升级:这种由人工智能“大脑”引导的双功能机器人能够探测更多区域，可以识别快速移动传带上重叠的纸张。