华为发布2018可持续发展报告：5G单站能耗整体比业界平均水平低20%

7月12日消息，华为今天上午在深圳发布了《2018年可持续发展报告》（以下简称“报告”），这是华为连续第十一年发布该报告。此次报告公布了聚焦数字包容、安全可信、绿色环保、和谐生态四大可持续发展战略。

根据该报告，华为通过"Three-Star"解决方案助力联接1亿农村人口，为170多个国家和地区1500多张网络提供7×24小时技术服务，与全球3400多家供应商签署网络安全协议，保障全球30多亿人口的通信畅通。

华为公司董事长梁华报告发布会上表示，华为相信技术普惠的应用是驱动公司未来发展的动力之一。“通过技术创新，华为持续为客户创造价值，消除数字鸿沟、满足人类联接需求，让所有人享受到普遍的、无差异的数字服务，为经济发展、社会进步做出自己的贡献。”

梁华认为，绿色环保也已成为可持续发展的重中之重。“未来通信网络的重要关注点之一就是能量效率，核心是用更少的能量传递更多的信息，以及在能量系统中通过信息技术来降低能耗。”他认为，随着全球5G网络的部署推进，其能耗并不会像人们担心的两倍于4G那么大，5G相对比4G的能效实际能提升10到20倍。

根据报告提供的数据显示，华为在绿色环保方面落实约9.32亿kWh清洁能源电量，实现碳减排约45万吨。另外，华为在5G研发与工程化过程中做了大量的创新，通过芯片工艺设计、系统软件、专业服务以及先进的硬件材料和散热技术，整体上实现5G单站能耗比业界平均水平低20%。

华为公司董事、可持续发展委员会主任陶景文在会上发布了华为新的可持续发展战略。新战略主要有两点变化：一是扩大“消除数字鸿沟”战略的外延为“数字包容”，在联接的基础上，更加强调“应用和技能”。二是将“保障网络稳定安全运行和用户隐私”战略深化为“安全可信”。

其中，“数字包容”指的是科技不应高居象牙塔，而要普济天下。根据GSMA数据显示，全球扔有66%的家庭没有联接网络，仍有近40亿人无法接入物联网，20多亿人口没有享受到良好的移动宽带服务。在此背景下，华为推出了全球数字包容计划——TECH4ALL。

而“安全可信”指的是在全球化的数字时代，安全可信已成为万物互联的智能世界前提。目前华为已经把网络安全和用户隐私保护作为公司最高纲领，计划用5年时间投资20亿美元提升软件工程能力。

梁华表示，华为的发展可持续，一定能活下来。他认为，华为在工程技术上的长期积累和投入，会让华为在极端环境下持续走下去，而且会活得越来越好。