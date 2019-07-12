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两部委拟出台新规：网约车平台调整定价机制应至少提前7日公布

2019-7-12 16:15:56来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家7月12日消息 今日，交通运输部和国家发展改革委发布《关于深化道路运输价格改革的意见（征求意见稿）》，意见稿指出网约车平台公司调整定价机制或者动态加价机制，应至少提前7日向社会公布。

《征求意见稿》里指出，规范经营者自主定价行为。道路运输经营者应实行明码标价，公示服务项目及价格，并保持价格基本稳定。班车客运经营者应至少提前7日在汽车客运站、售票渠道等向社会公布执行票价；班车客运实行政府指导价的，还应在客票（含电子客票）标注或者通过售票渠道公示上限票价。鼓励汽车客运站、班车客运经营者向旅客免费提供改签服务。道路运输经营者按照价格政策规定制定或者调整价格、网约车平台公司调整定价机制或者动态加价机制，应至少提前7日向社会公布。

规范网络预约出租汽车（以下简称网约车）价格行为，对网约车实行市场调节价，城市人民政府认为确有必要的可实行政府指导价。网约车平台公司应主动公开定价机制和动态加价机制，通过公司网站、移动互联网应用程序（App）等方式公布运价结构、计价加价规则，保持加价标准合理且相对稳定，保障结算账单清晰、规范、透明，并接受社会监督。道路客运定制服务（含预约响应式的农村客运服务）实行市场调节价。在农村地区开通的公共汽电车客运，纳入公共交通价格管理。

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关键词：网约车

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