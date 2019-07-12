三星Galaxy Note 10欧洲售价曝光，起价999欧元

IT之家7月12日消息 作为2019年下半年最受期待的两款手机产品，关于三星Galaxy Note 10和Note 10 Plus的“一举一动”往往都牵动着消费者的心。近日便有外媒获得了关于三星Galaxy Note10系列手机欧洲的价格信息。

据外媒报道，三星Galaxy Note 10和Note 10 Plus欧洲版本的起始存储容量将升至256GB，此外据欧洲零售商表示，三星Galaxy Note 10的价格为999欧元起（约合7741人民币），而Plus版本的价格为1,149欧元起（约合8903人民币）。虽然不同地区的售价也会有一些差异，不过三星Galaxy Note10系列在欧洲的售价也能够为其他地区的潜在消费者做一个参考。

同时也有外媒指出128GB Galaxy S10 Plus在欧洲的售价也是999欧元，未来购买Galaxy Note 10的用户能够以相同的价格获得双倍的存储空间。

Galaxy Note 10系列预计将采用所谓“打孔屏”设计，前置摄像头孔位位于主屏幕上方的中心位置。同时三星Galaxy Note 10系列还将搭载Exynos 9820或骁龙855处理器并带有支持蓝牙的S-Pen。近期的泄密事件也表明三星Galaxy Note 10不再保留3.5毫米端口和Bixby键。