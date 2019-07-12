支付宝：识别到诈骗风险会提醒，但6成受骗者只相信骗子

IT之家7月12日消息 暑期是电信诈骗的高发时段，7月12日，中国警察网联合支付宝发布了一份防骗报告。数据显示，目前最常见的3类电信诈骗是：假冒客服、假冒兼职刷单、假冒公检法。目前支付宝的安全系统已能有效识别诈骗风险，并会弹窗提醒用户，但仍有6成受骗者被提醒后仍选择支付，最终上当。支付宝呼吁看到提醒页面时要“缓一缓想一想”，并向社会悬赏征集提醒文案，1字1000元。

预防电信诈骗是个世界级难题，受骗者操作自己的账户，一般的风控系统无法识别到异常；而当一个人被骗时，“当局者迷”，往往不会意识到自己被骗，直到钱转走后才发现。

支付宝安全事业部总裁芮雄文表示，为解决这一难题，他们通过引入人工智能（AI）、机器学习等技术，对各类骗术进行深入分析，通过不断优化的算法模型，目前已在行业里率先实现能对大多数涉嫌欺诈的交易进行有效识别，并通过弹窗、短信等形式提醒用户，提醒文案已测试了超过100版。

数据显示，一些受骗者看到提醒，会停止交易，避免被骗。但仍有部分受骗者，对骗子深信不疑，无视提醒，继续交易，直至被骗，目前这一比例占6成。芮雄文介绍称，目前支付宝安全实验室正和心理学家合作，探索如何能更有效的进行防骗提醒。

同时，支付宝也以1字1000元的标准，向社会公开悬赏征集防骗提醒文案，希望这个提醒页面能“一句惊醒骗局中人”，让更多的人避免上当。支付宝方面称，一旦测试有效，将会分享给全行业。

据介绍，自支付宝呼吁“像打击酒驾一样打击诈骗”以来，已先后推出“大额转账提醒”、“延时到账”、“安全守护”等反诈神器。同时支付宝的安全专家也给广大用户十大防诈骗提醒：防骗规律——谨防欺诈十个“一律”

1、看到、听到兼职、刷单、刷分、缴纳、钱款的字眼，一律不要相信

2、谈到账户冻结、店铺保证金要缴纳钱款的对话，一律不要相信

3、不常联系的人发的链接、图片一律不要点击，发的二维码一律不要扫描

4、声称某网店、公司或网站的客服，说订单有问题，给你退款的，一律不要理会

5、声称公司内部工作人员，一律不要轻信，请先咨询官方确认

6、声称可以办理贷款、高额信用卡、提分等方式，一律不要付款

7、自称是好友、亲人、领导等人要求借款或缴纳钱款，一律不要付款

8、声称公、检、法机构人员要缴纳欠款，一律不要付款，请先核实确认

9、遇到代付、改价、订单退款等方式诱导转账、扫码的行为，一律不要付款

10、收到的校验码短信千万保密，一律不要泄露给陌生人