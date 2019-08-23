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内部人士：4G网速确实降了，非让路5G而是推新套餐

2019-8-23 12:40:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月23日消息 昨天工信部回应了网传的“4G降速”传闻，称其之前从未，将来也不会要求运营企业降低或限制用户4G速率，要求运营商进行自查。

然而今天据南方都市报报道，8月22日有运营商内部人士透露，三大运营商在部分地区降低4G网络是“确有其事”，原因其实并不是坊间传说的为了推广5G，而是为了推广即将面世的“达量不限速”套餐。

该人士还表示，之所以在广东等地区测试数据与往日无异，是因为降低4G网络是从局部地区开始，后面才逐渐在全国铺开。目前可能首个试验田是上海。

也有运营商内部人士称，如果使用了各大运营商目前主推的套餐，可能并没有感觉到降速。而使用了主流套餐之外的其他套餐，可能就会有明显的感觉。运营商营降低4G网络的原因其实并不是坊间传说的为了推广5G，而是为了推广即将面世的“达量不限速”套餐。

据南都“热点站站队”今日发起的“三大运营商否认4G降速，你的网速变慢了吗？”的话题调研，截至8月23日上午，参与讨论的4739位网友中，有4039位网友投票表示近期明显感觉4G网速有降低，比例达到85%；90%的网友感觉下载和加载时长明显增加，48.1%网友认为运营商在为推广5G而降速4G，77.3%网友倾向使用4G网络。

另外，关于5G的正式商用时间，有运营商内部人士透露，由于现在三大运营商的5G试用套餐都是在9月底结束，所以9月1日会正式商用5G的消息可信度不高。但是按照此前三大运营商规划，5G将在9月正式商用已是板上钉钉的事情。

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关键词：4G

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