监守自盗？苹果承包商被曝每人每天监听1000条Siri录音

据国外媒体报道，截止目前为止已经发现，美国五大科技公司都在秘密使用人力承包商对使用他们设备和接受他们服务的用户通话进行录制监听。

这五大科技公司之一，就是一直被认为支持隐私保护的苹果公司。来自《爱尔兰审查报》（Irish Examiner）的一份报告，让我们可能对苹果承包商所做的实际工作有了更多的了解。这份报告声称，苹果的承包商每人每天都要监听约1000条Siri录音。

报道称，苹果的Siri语音助理目前可以录制你的语音通话，并将其发送回苹果进行研究，据称这样做，苹果就能够让Siri更好地满足用户的需求。今年7月，英国《卫报》（The Guardian）曾报道称，承包商能够听到一些相当私密的信息，比如用户“保密的医疗信息、毒品交易和夫妻发生性行为的录音”。该媒体还称，承包商“定期”听到机密信息，但与《爱尔兰审查报》交谈的承包商表示，录音“偶尔”有“个人数据或对话片段”。

我们现在之所以能够了解到更多关于这些承包商工作的细节，可能是因为一些承包商失业了，失业的承包商露出了口风。《爱尔兰审查报》表示，或许是因为媒体的报道，苹果已经暂时停止使用承包商来监听Siri的录音，苹果不再需要总部位于爱尔兰的承包公司GlobeTech提供的服务。GlobeTech雇用了与《爱尔兰审查报》交谈的承包商。

苹果和GlobeTech都否认实施过解雇或裁员行为。GlobeTech声称，它只是给《爱尔兰审查报》看了一份声明，这份声明称它提前结束了一个“客户项目”。而苹果在给《爱尔兰审查报》的一份声明中表示，苹果正在“与我们的合作伙伴密切合作”，对围绕Siri通话分级过程进行审查。

针对以上消息，苹果尚未回复媒体的置评请求。

据报道，Siri承包商的工作听起来类似于微软承包商对个人智能助理Cortana录音的转录，微软的这一做法据称是是为了提升微软这一语音助理功能。

Cortana一位承包商向媒体表示，预计承包商每分钟要转录和分类大约三项“任务”。对于Siri的承包商来说，假设他们一天工作8小时，转录1000条语音命令意味着，他们每分钟必须处理两条语音信息的监听和转录。