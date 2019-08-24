沃尔玛之后，亚马逊也称特斯拉太阳板导致仓库起火

8月24日消息，据国外媒体报道，沃尔玛并不是唯一一家声称因为特斯拉的太阳能电池板而着火的公司。亚马逊周五表示，2018年6月，发生在其位于加州雷德兰兹的一座仓库屋顶上的火灾，与特斯拉旗下公司SolarCity安装的一个太阳能电池板系统有关。

该在线零售巨头在电子邮件中表示，自那以后它已采取措施保护其设施，也不打算安装更多的特斯拉太阳能系统。

就在三天前，沃尔玛刚刚对特斯拉提起了一场备受瞩目的诉讼，指控特斯拉安装的太阳能电池板质量低劣，导致旗下至少7家门店起火。在特斯拉努力争夺市场份额之时，这一诉讼可能会进一步削弱该公司的太阳能业务。

更广为人知的是，特斯拉三年前以20亿美元的价格收购了太阳能电池板安装商SolarCity。SolarCity当时的首席执行官是特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的堂兄弟。

沃尔玛在周二提交的诉状中表示，它此前将240多家门店的屋顶空间出租或授权给特斯拉的能源部门。其门店的其中两起火灾发生在2018年5月。亚马逊则表示，它让特斯拉安装的太阳能系统数量非常少。

特斯拉没有立即回应置评请求，但周五早些时候它称，它发现了公司部分太阳能系统中使用的一个部件存在缺陷。特斯拉在一份电子邮件声明中指出，安费诺公司(Amphenol)生产的“连接器”导致“系统发生故障和断开的频率超过了我们的标准”。该公司已着手替换该部件。

安费诺没有回应置评请求。