赵明：荣耀V30将支持全网通5G

IT之家8月25日消息 华为荣耀业务部总裁@赵明-George 今日透露，荣耀V30将会支持全网通5G。

目前，官方并没多透露更多有关荣耀V30的相关信息，不过有关荣耀20系列新机却有不少爆料消息。

据了解，荣耀20系列新机将命名为荣耀20se，采用5.5英寸屏幕，搭载麒麟810处理器，支持20W快充。此外，昨日荣耀官方海报显示，李现或将成为荣耀新手机的形象代言人。荣耀20se也预计将于8月26日发布。

对5G而言，支持全网通目前存在的难点有：1、当下支持NSA及SA双模式的手机并不多，单NSA模式5G手机在后期的5G网络中是做不到支持全网通的；2、5G全网通意味着对手机厂商的要求更高，因为要提供更多的频段支持，因此在射频前端与天线设计上，难度要远大于单运营商模式。

目前，Sub-6GHz的低频段通讯以及24GHz以上的高频毫米波（MmWave）是5G的两种主要技术规格，这两种频段使用的技术差别很大，因此前期的5G手机要做到支持这两种频段还是有难度，原因还是前面说的，难在手机天线上，笔者在之前的《走进通信：5G高频率的“蝴蝶效应” 》提到过天线与频段的关系。5G全网通在要支持更多5G频段的同时，还要向下兼容现有的网络制式，这手机厂商而言，无疑是一个挑战。