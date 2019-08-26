中兴宋文中：用5G观看比赛观众可自主选择角度

8月26日下午消息，全国第二届青年运动会被称为首个5G运动会。据悉，山西移动和中兴通讯对所有比赛场馆进行了5G覆盖及通讯保障。

场馆为何全覆盖5G？5G观赛与传统观赛又有何不用？近日，新浪科技采访了中兴通讯副总裁宋文中，他对观赛及各个环节的变化作了详述。

观众看比赛可自主选择角度

宋文中指出，与传统观赛不同，双方带来了观赛三大标志性体验，“观众可在屏幕前自主选择不同角度观看比赛，也可根据喜好缩放屏幕画面，同时伴有360度旋转视觉效果，可以营造身临其境之感”。

简而言之，传统观赛时，导播会提供几个画面视角，观众没有自主选择权。5G观赛则会改变这一现状，观众可凭借自己喜好自主切换视角，以达到最佳观赛效果。

不仅如此，为更好地将5G技术应用于二青会，中兴还与山西移动、二青会团队在智能旅游和安防做出探索，在场景化过程中应对更高挑战。

宋文中表示，5G的市场和传统的市场模式有非常大的变化，作为通信设备商来说，和运营商进行深入的业务探讨合作，这是5G未来非常重要的发展方向。

移动边缘计算是关键技术点

山西移动总经理魏春辉指出，为二青会提供了12项5G服务，这些服务从首场比赛开始，到圣火采集、誓师动员大会、各项比赛、IBC中心服务、开闭幕式，贯穿了运动会的全过程。

他认为，运动会将成为5G+融媒体行业的一个示范案例，这涉及采编播传各个环节，以及多种形式进行了呈现，未来还将继续优化客户体验。

中兴通讯5G大视频产品总监陆薇表示，5G智慧场馆直播方案的关键技术点在于移动边缘计算，通过调用边缘能力，对直播视频进行本地分流，从而实现5G下不同视角和自由视点切换超低时延等待。

“从标准冻结和功能演进的角度来看，5G和移动边缘计算的进一步完善还需要两三年时间，因此在2022年冬奥会，整个方案将达到最理想的状态”，陆薇说道。