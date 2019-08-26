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苹果和三星遭遇集体诉讼：手机辐射严重超标

2019-8-26 21:48:19来源：新浪科技作者：李明责编：微尘/实习评论：

据《芝加哥论坛报》报道，由于部分手机的辐射严重超标，三星和苹果公司近日在美国遭遇集体诉讼。

上周五，许多消费者向美国加州北区联邦地方法院提起诉讼，指控苹果和三星电子设计和生产的智能手机，所释放的射频辐射严重超出了美国联邦通信委员会（FCC）的规定，部分产品的辐射值甚至超出了规定的500%。

报道称，这些辐射值严重超标的手机包括iPhone 8、iPhone X和Galaxy S8等。这种辐射水平的风险包括，癌症风险、细胞压力、遗传损伤、学习和记忆缺陷、神经障碍，以及一系列其他医学问题。

此外，起诉书还指出，这两家公司智能手机的营销材料也存在问题，声称其手机符合监管部门的规定。另外，两家公司也没有就高射频电磁辐射可能对健康造成的负面影响向消费者发出警告。

当然，在这起集体诉讼案中，没有一名原告声称自己实际遭受了任何疾病或健康问题。相反，他们起诉苹果和三星误导他们购买有潜在危险的设备。

与此同时，该事件也再次引发了人们对手机辐射问题的关注，尤其是为即将到来的5G网络敲响了警钟。

与当前的基站相比，5G基站使用的无线电波更短，这意味着运营商将不得不架设更多的基站以确保覆盖范围。但这些较短的无线电波以更高的频率传播，意味着用户将受到更多的辐射。但FCC认为，5G网络是安全的。

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关键词：苹果三星

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