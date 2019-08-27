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苹果iOS 12.4.1正式版推送：或已封堵越狱漏洞

2019-8-27 6:25:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月27日凌晨消息 今天凌晨，苹果面向iPhone、iPad、iPod touch用户推送了iOS 12.4.1 正式版更新，版本是16G102。从iOS 12.4.1的版本号上也可以看出这是一个修复性的小更新。

在今年7月23日，苹果正式发布了iOS 12.4正式版更新，带来了iPhone 迁移功能，可将数据直接从旧iPhone迁移到新iPhone，同时改进了iPhone和iPad的安全性。

今年8月20日，一名名为Pwn20wnd的黑客已经在放出了iPhone的新的公开越狱工具。该报道称，由于在iOS 12.4中，苹果意外地再次重现了最初在iOS 12.3中修复的漏洞，为iOS 12.4此越狱打开了大门。现在iOS 12.4.1仅隔一周就推送，或已经封堵该越狱漏洞。

也请大家在评论区留言，或者到IT圈的iOS圈前去讨论iOS 12.4.1正式版的一切变化。

哪些设备可以升级：

iOS 12兼容设备包括——

iPhone：

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：

12.9英寸iPad Pro第二代、12.9英寸iPad Pro第一代、10.5英寸iPad Pro、9.7英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad第六代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

iPod：

iPod touch第六代

更新方法：

1、iTunes升级：下载固件，在桌面端打开最新版iTunes，同时按下“Shift+更新”，选取将要刷入的固件，下面的动作交给苹果就好了。

2、正式版系统用户直接OTA更新即可，测试版用户需要手动删除相应描述文件，重启手机之后即可接收到系统更新。

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关键词：iOS 12苹果

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