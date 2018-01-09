苹果iOS描述文件使用小贴士：更新还是不更新？你说的算

iOS的描述文件（profile）其实是系统中的设置文件，实质上是一个XML文件，借助描述文件我们可以将已经设置和授权过的信息载入到苹果设备中（iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV和Mac电脑）。设置和授权信息包含：设备安全性策略和访问限制、专用网络配置、Wi-Fi设置、邮件和日历帐户等。

描述文件的使用会为给我们平时使用iPhone或iPad带来很多便利：例如更新开发者预览版系统、屏蔽系统中的更新提醒等，IT之家的小编为大家搜罗了几个实用性较高的描述文件，希望能为你平时的使用带来些许帮助。另外如果有好玩且实用的描述文件我们也会继续收录与更新，欢迎大家收藏。

更新开发者预览版，体验iOS最新的功能：

其实iOS正式版应该是相对稳定也安全的系统版本，但是在好奇心与求知欲的驱动下很多用户还是希望能在第一时间体验到最新的功能，那么这个时候更新开发者预览版应该是一个不错的选择。

苹果为开发者准备了Beta系统让他们可以第一时间体验与反馈，正常来说需要到开发者网站进行注册才会收到相关描述文件，但描述文件是可以进行提取并传播的，所以非开发者只要下载描述文件即可进行更新。

iPhone、iPad、iPod touch等设备在下载描述文件后都可以体验最新的Beta系统，需要提醒大家的是，这个描述文件会持续收到最新的Beta系统推送，当出现新的Beta系统时你不需要再去下载其他描述文件（相当于是开发者身份的认证）。

具体步骤：

1.用Safari浏览器打开描述文件的下载地址：点此连接

2.在弹出的对话框中选择“允许”。

3.点击右上角的“安装”，然后输入密码，在接下来的对话框中均点击“安装”，最后重启设备。

4.在设备重启后，在设置界面选择“通用”，然后进入“软件更新”，便可以检测到iOS11开发者预览版最新的更新提示。

iOS更新很烦人？简单三步教你屏蔽更新检查：

相信很多人会遇到这样的烦恼，自己的设备在性能上不足以运行最新版本的iOS（或用惯了当前的系统版本），但还是会不停的收到更新请求，一个不小心点错了之后，感觉这部手机都不想再用了。例如小编之前的一台iPhone 5S，看到身边的朋友再更新iOS 10与iOS 11后变得开始卡顿掉帧，我就放弃了更新的念头。

下面较大家一个通过描述文件屏蔽更新的小技巧，其实原理很简单，就是在iPhone上安装Apple TV的Beta系统描述文件。

因为iPhone/iPad与Apple TV在描述文件的格式上是一样的，但安装之后iPhone/iPad在检查更新时会因为Apple TV的描述文件而收不到原本该有的iOS的更新，当然你无需担心，你的iPhone并不会下载Apple TV的更新文件。

具体步骤：

1.通过系统内置的Safar浏览器访问：点此链接 ，在弹出的对话框中点击允许。

2.转到设置界面，在右上角点击安装，然后输入解锁密码，继续点击安装，按照提示重启手机。

3.安装完成后在系统桌面上会出现一个Feedback的软件（开发者反馈使用），直接放进不常用的文件夹中即可，此次以后就不会再收到系统更新的请求了，是不是很清爽？

如果你想恢复到原来的状态也很简单，设置->通用->描述文件与设备管理，打开“tvOS 11 beta Software Profile”删除即可。

需要注意的是这个描述文件的到期时间在2019年5月13日，不过不要担心我们到时候会更新最新的文件。另外如果你安装了开发者预览版的描述文件，那么不会起到任何作用，你可以先删除掉开发者预览版的描述文件，再安装这个描述文件。

“儿童模式”，让你的iPhone/iPad免疫熊孩子攻击：

相信很多家长会对自己的熊孩子感到无奈，他们对手机或iPad各个都是痴迷的状态，如果让他们逮住指不定给你把手机弄个天翻地覆，之前还有新闻中出现用手机打赏主播花了十几万的熊孩子。

面对这些熊孩子防不胜防的攻击，我们并不能第一时间开启访问限制，于是小编用Apple Configurator制作了一个简单的描述文件，希望能对家长们提供一点小帮助，描述文件中禁用了App内付费购买，并且要求所有购买软件都需要输入iTunes Store密码，另外将设备的锁定时间修改为最长5分钟。

具体步骤：

1.用Safari浏览器打开描述文件的下载地址：点此连接（Safari页面中打开，不要进行下载）

2.转到设置界面，在右上角点击安装，然后输入解锁密码，继续点击安装（使用Apple Configurator制作，未进行签名认证，出现提示无视即可）。

删除步骤：设置->通用->描述文件与设备管理，打开描述文件删除即可。

因为来自官方的描述文件非常有限（多为更新用途），所以现在可给大家通用的描述文件还是比较少，描述文件的更多用途是给企业用户对设备进行批量管理与设置使用，但小编不会停下脚步，之后将继续为大家搜罗一些有意思且实用的描述文件来更新。

另外在寻找描述文件的过程中发现了一个很有意思的软件：Apple Configurator 2，这款软件中含有描述文件制作器，可以通过自己进行DIY设计，你可以对访问限制中的功能进行组合来生成你独有描述文件。如果你是企业级用户想要同时管理几十上百台工作设备（Mac、iPhone、iPad）也可以通过Apple Configurator 2进行管理，批量注入描述文件省时省力。

小伙伴们，如果你有更有趣的描述文件也可以在评论区告诉我们。