内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

小米：总裁林斌承诺365天内不出售所持任何公司股份

2019-8-27 7:34:21来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家8月27日消息 今天，小米集团发布公告称，总裁林斌自愿承诺，自公告日期起365日内，林斌及其控制的所有实体均不会自行酌情出售其直接或间接实益拥有的本公司股份。

小米本月公布财报后，林斌在8月21日以9.0731港元卖出2670万股公司股票；8月22日卖出555.96万股；8月23日卖出904.76万股，三日共计卖出4130.72万股。共计价值超3.5亿港元。

小米此前公告中称，林斌套现的这部分资金将会有一部分拟用作公益慈善用途。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米林斌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有