小米：总裁林斌承诺365天内不出售所持任何公司股份

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IT之家8月27日消息 今天，小米集团发布公告称，总裁林斌自愿承诺，自公告日期起365日内，林斌及其控制的所有实体均不会自行酌情出售其直接或间接实益拥有的本公司股份。
小米本月公布财报后，林斌在8月21日以9.0731港元卖出2670万股公司股票；8月22日卖出555.96万股；8月23日卖出904.76万股，三日共计卖出4130.72万股。共计价值超3.5亿港元。
小米此前公告中称，林斌套现的这部分资金将会有一部分拟用作公益慈善用途。
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