亚马逊“全球财务大管家”离职，已效力贝索斯15年

据外媒报道，亚马逊全球财务主管科特·朱姆沃尔特（Kurt Zumwalt）已经离职，在此之前他已经在亚马逊工作了15年，帮助公司管理现金并负责监督投资和债务融资。

据知情人士透露，朱姆沃尔特已经于上周离开了亚马逊。由于此消息尚未公开，这位知情人士要求匿名。朱姆沃尔特不久前更新了自己的LinkedIn资料，说自己将于本月离开亚马逊。

他所选择的离职时间让亚马逊公司感到有些棘手。该公司去年的净利润达到了创纪录的100亿美元，并且该公司现在坐拥超过400亿美元的现金和等价物。如今该公司正在进入另一个庞大的投资周期，他们希望为其所有Prime会员提供一日达配送服务。

朱姆沃尔特成为了亚马逊公司最近一个离职的高级管理人员，在离职以前，他的汇报对象为亚马逊CFO布赖恩·奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）。上个月，亚马逊全球商业开发高级副总裁杰夫·布兰科本（Jeff Blackburn）宣布将从明年开始休假一年。在此不就之前，亚马逊商业副总裁普伦蒂斯·威尔逊（Prentis Wilson）宣布离职加盟初创企业Boxed。此前负责亚马逊健康与个人护理业务（包括PillPack部门）的桑尼·杰恩（Sunny Jain）也与今年3月加盟了联合利华。今年1月，亚马逊消费者互动副总裁Chee Chew加盟Twilio，担任首席产品官。

朱姆沃尔特没有对置评请求做出回应，也没有透露自己离职的原因以及未来的去向。一名消息人士透露，朱姆沃尔特当前还没有加盟其他公司的计划。在朱姆沃尔特离职之后，托尼·马索内（Tony Masone）将会接任，他于2016年加盟亚马逊担任助理财务主管，在加盟亚马逊之前他在通用汽车工作了多年时间。

今年6月在接受媒体采访的时候，朱姆沃尔特表示自己除了财务主管的主要工作之外，还负责亚马逊为第三方供应商所提供的全球保险计划，以及一些内部的“金融科技激励工作”，例如其货币换算应用。朱姆沃尔特在其LinkedIn个人页面上表示，在公司营收从50亿美元增长到超过2000亿美元的过程中，他“建立并扩大了公司的财务部门“。

在那次采访中朱姆沃尔特表示，他所领导的团队遍及美国、卢森堡和印度等地，负责与全球45家银行保持良好的关系。在今年举行的一次会议上，他表示亚马逊所掌握的现金规模可以与“金融机构“相比较。

朱姆沃尔特的职业生涯起步于美国银行，后来曾担任Wind River公司的财务主管，2009年英特尔以8.84亿美元的价格收购了这家公司。同时他还是美国网球协会的董事会成员。