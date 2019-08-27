2019年诺贝尔奖将于10月7日起陆续揭晓

IT之家8月27日消息 据科研圈报道，诺贝尔奖（Nobel Prize）官方网站当地时间8月27日发布公告称，2019年诺贝尔奖以及纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学瑞典里克斯银行奖（Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel）获奖得主名单将自今年10月7日开始陆续公布，所有公告将通过Nobelprize.org实时发布。

各奖项的具体揭晓时间和发布地点如下：

诺贝尔生理医学奖：

10月7日（周一），最早为当地上午11：30（北京时间下午5：30）；

地点：卡罗林斯卡学院（The Nobel Assembly at Karolinska Institutet），索尔纳（Solna）。

诺贝尔物理学奖：

10月8日（周二），最早为当地上午11：45（北京时间下午5：45）；

地点：瑞典皇家科学院（The Royal Swedish Academy of Sciences），斯德哥尔摩（Stockholm）。

诺贝尔化学奖：

10月9日（周三），最早为当地上午11：45（北京时间下午5：45）；

地点：瑞典皇家科学院，斯德哥尔摩。

诺贝尔文学奖：

10月10日（周四），最早为当地下午1：00（北京时间下午7：00）；

地点：瑞典学院（The Swedish Academy），斯德哥尔摩。

*瑞典学院将同时宣布2018和2019年文学奖的获奖结果。

诺贝尔和平奖：

10月11日（周五），最早为当地上午11：00（北京时间下午5：00）；

地点：挪威诺贝尔研究所（The Norwegian Nobel Committee），奥斯陆（Oslo）。

纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学瑞典里克斯银行奖：

10月14日（周一），最早为当地上午11：45（北京时间下午5：45）；

地点：瑞典皇家科学院，斯德哥尔摩。