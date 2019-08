2019年诺贝尔奖将于10月7日起陆续揭晓

IT之家8月27日消息 据科研圈报道,诺贝尔奖(Nobel Prize)官方网站当地时间8月27日发布公告称,2019年诺贝尔奖以及纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学瑞典里克斯银行奖(Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)获奖得主名单将自今年10月7日开始陆续公布,所有公告将通过Nobelprize.org实时发布。

各奖项的具体揭晓时间和发布地点如下:

诺贝尔生理医学奖:

10月7日(周一),最早为当地上午11:30(北京时间下午5:30);

地点:卡罗林斯卡学院(The Nobel Assembly at Karolinska Institutet),索尔纳(Solna)。

诺贝尔物理学奖:

10月8日(周二),最早为当地上午11:45(北京时间下午5:45);

地点:瑞典皇家科学院(The Royal Swedish Academy of Sciences),斯德哥尔摩(Stockholm)。

诺贝尔化学奖:

10月9日(周三),最早为当地上午11:45(北京时间下午5:45);

地点:瑞典皇家科学院,斯德哥尔摩。

诺贝尔文学奖:

10月10日(周四),最早为当地下午1:00(北京时间下午7:00);

地点:瑞典学院(The Swedish Academy),斯德哥尔摩。

*瑞典学院将同时宣布2018和2019年文学奖的获奖结果。

诺贝尔和平奖:

10月11日(周五),最早为当地上午11:00(北京时间下午5:00);

地点:挪威诺贝尔研究所(The Norwegian Nobel Committee),奥斯陆(Oslo)。

纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学瑞典里克斯银行奖:

10月14日(周一),最早为当地上午11:45(北京时间下午5:45);

地点:瑞典皇家科学院,斯德哥尔摩。